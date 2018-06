אחד השירים הטובים ביותר שכתב ג'ורג' הריסון. קשה להאמין, שהוא נאלץ להיאבק עם חבריו ללהקה כדי להכניס את שיריו לאלבומים של הביטלס. ג'ון לנון ופול מקרטני לא גילו עניין גם בשיר הזה במהלך העבודה על "האלבום הלבן", אבל חזרו בהם כאשר הריסון הביא את אריק קלפטון לאולפן. אריק קלפטון ניגן גיטרה מובילה (lead guitar) בשיר הקסום הזה. הוא וג'ורג' האריסון היו חברים טובים, אבל ג'ורג' נאלץ לשכנע אותו לבוא לאולפן, כי קלפטון היה מודאג שהביטלס האחרים לא ירצו אותו שם. קרה ההיפך: נוכחותו של קלפטון הקלה על האווירה באולפן בימיים מתוחים שעברו על הביטלס – הם היו כמעט עוינים זה לזה במהלך הקלטה של "האלבום הלבן" (בו נכלל השיר), אבל כולם נרגעו כאשר קלפטון הופיע. קלפטון השתמש בגיטרה לס פולבשיר הזה מאוחר יותר בקריירה שלו, הוא עבר לפנדר סטרטוקסטר.

במקור "כאשר הגיטרה שלי מייבבת" הוקלט כבלדה אקוסטית עם הריסון לבדו על גיטרה אקוסטית ופול מקרטני על אורגן. את הגרסה הזו ניתן למצוא על כמה אלבומי בוטלג וב"אנתולגיה 3" של הביטלס. זה היה השיר הראשון שרינגו סטאר ניגן בו אחרי שעזב את הלהקה בתסכול כמה שבועות קודם לכן. הוא חזר ומצא פרחים על התופים. למרות שהשיר לא היה להיט, זהו אחד השירים האהובים ביותר של הביטלס . הוא נשאר פופולרי עד ימינו בתחנות הרדיו המשדרות רוק קלאסי בזכות מנגינתו האולטימטיבית ומבנהו שהפכו אותו יצירה מוסיקלית של ממש.

הביטלס – האלבום הלבן

ג'ורג' הריסון אריק קלפטון – When My Guitar Gently Weeps

I look at you all see the love there that's sleeping

While my guitar gently weeps

I look at the floor and I see it needs sweeping

Still my guitar gently weeps.

I don't know why nobody told you

How to unfold your love

I don't know how someone controlled you

They bought and sold you.

I look at the world and I notice it's turning

While my guitar gently weeps

With every mistake we must surely be learning

Still my guitar gently weeps.

I don't know how you were diverted

You were perverted too

I don't know how you were inverted

No one alerted you.

I look at you all see the love there that's sleeping

While my guitar gently weeps

Look at you all

Still my guitar gently weeps

.Writer/s: GEORGE HARRISON, JOHN LENNON, PAUL MCCARTNEY

The Beatles - While My Guitar Gently Weeps

