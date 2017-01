נתונים על רקע צלילי ה – De Novo Adagio הנוגים בפסנתר שפותחים: ארבעה עשר פרסי גראמי, תמלילנית ופסנתרנית מוכשרת להפליא, זמרת נשמה וריתם נ' בלוז, מפיקה, שחקנית, יזמית, תורמת ופעילה למען המאבק העולמי באיידס. היכן רף הציפיות? בסיום הצלילים הנוגים מגיעה בלדה שקטה Brand New Me, שמקרבת אותה למקום הגבוה ביותר. אם להגיע כבר לשורה המסכמת: אלבום שהוא אפילו מעבר לציפיות.

Girl On Fire עוסק במציאת הקול הפנימי שלך, בחופש האישי, בלהאמין באינסטינקטים שלך ובעצמך. כמובן – אהבה. האמונה באל. אלישיה קיז. הקול, ההבעה שלה יסבירו יותר מכל מילה שתיכתב להלן.

יש שמגדירים אותה future soul. משמעות ב"תחושה העכשווית" בסאונד, בהפקה, מצד שני – היא כל כך קשורה ל"אולד סקול סול". האלבום העשיר, היריעה המוסיקלית הרחבה מעניקים את התחושה הזו של אינטגרציה בין מסורתי למודרני. ההפקה המוסיקלית מוסיפה שכבות חיוניות, בשילובים של צליל מודרני ואלמנטים מסורתיים.

אלישיה קיז היא זמרת soulful ופסנתרנית מחוננת שיודעת לעבור באלגנטיות לסגנונות שונים. אלקטרו סול אפלולי. ניקי מינאז' מצטרפת אליה בראפ ב- Girl On Fire בקצב מונוטוני הולם תרתי משמע. את מקסוול היא מצרפת לדואט סול יפהפה ב – Fire We Make, שהוא הצדעה בגדול למסורת הסול נוסח קרטיס מייפילד בביצוע הקולי, בתזמור.

"אני לא מה שהייתי בעבר", שרה אלישיה קיז ב – Brand New Me. אלישיה היא עדיין אלישיה קיז, אותנטית כתמיד, אבל בוגרת ביותר בעוצמות הפנימיות, ביכולת לחבור ל – . old-school soul, בבשלות שמובילה אותה ל – 101, השיר הארוך בדיסק, שכתבה בשיתוף אמלי סנדה, סיום חזק באינטימיות שאין בה קמצוץ של מסחריות. נטו אלישיה.

1. De Novo Adagio

2. Brand New Me

3. When It's All Over

4. Listen To Your Heart

5. New Day

6. Girl On Fire

7. Fire We Make

8. Tears Always Win

9. Not Even The King

10. That's When I Knew

11. Limitedless

12. One Thing

13. 101



