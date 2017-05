שומעים את הטון של "לונדונרי אייר", ומבינים שזה סקסופון טנור מעולם אחר. איך לתאר את הצליל של בן וובסטר בטנור סקסופון? חם, אפוף אווירה רומנטית. מאוד Mellow. סקסופון ששר. מה שבטוח שבטון הבשרני של וובסטר קשה לטעות. הקלטה ממופע חי בקופנהגן ב-1965 שעברה רימסטרינג. קני דרו הוא הפסנתרן, שמקשט את וובסטר נפלא ב"איי קאנט גט סטארטד", בלדה מרככת ומכניעה. משלימים את ההרכב נילס פדרסון בבס ואלכס רייל בתופים. הרבה מאוד סטנדרטים מוכרים, אבל כשבן וובסטר מנגן – הם רלוונטים לנצח.

1. Our Love Is Here to Stay

2. My Romance

3. Blues For Herluf

4. Londonderry Air

5. Mack the Knife

6. I Can't Get Started

7. The Theme

8. Friskin' The Frog

9. Stormy Weather

10. Teach Me Tonight



Ben Webster - Stormy Weather

