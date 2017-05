Dream On /2. Mama Kin / 3. Sweet Emotion / 4. Back In The Saddle / 5. Last Child / 6. Walk This Way (Com Run-C.M.D.) / 7. Dude (Looks Like A Lady) / 8. Rag Doll / 9. Love In An Elevator / 10. Janie’s Got A Gun / 11. What It Takes / 12. Crazy / 13. Livin’ On The Edge / 14. Cryin’ / 15. I Don’t Want To Miss A Thing / 16. Jaded / 17. Sedona Sunrise / 18. Devil’s Got A New Disguise