חמש שנים אחרי Everyday חוזרת TCO בדיסק שהוא מעין סאונדטרייק לסרט דימיוני. כל שיר מחולק לקטעים קצרים. יש כאן 11 טרייקים ו-99 קטעים (לא הכי הבנתי את הגחמה הזו) המוסיקה עוסקת בנושאי אהבה ואובדנה. המוסיקה של ג'ייסון סווינסקו היא אמוציונאלית, מלנכולית באווירה, סוג של חוויה חורפית הזויה ולא אופטימית.

הפתיחה – To Build a Home מינורית, מלנכולית, קולות נוגים. אווירה חורפית שעלולה לגרום לך לנגב את הדמעות.

אווירה אחרת קיימת ב-Child Song רוק מידטמפו טריפ הופי, Prelude הזכיר לי סוג של מינימליזם קלאסי, All The Stars Fall הוא סוג של אמביינט אלקטרוני לא ייחודי, In To You ממשיך קו הזוי – הפעם בביצוע קולי . Breath הוא בלוז-גוספל שקט שמושר מתהומות נפש כואבת ומיוסרת . כל התמהיל הזה מתחבר בקושי. דווקא מפרויקט כל כך מבטיח ומיוחד כמו TCO אפשר לצפות ל"סרט מוסיקלי" חזק יותר. אולי כשיגשימו סוף סוף את הסרט, נשמע גם את המוסיקה בקונטקסט הנכון. בינתיים אפשר לשקוע למלנכוליה עמוקה.

The Cinematic Orchestra – Ma Fleur

דירוג: