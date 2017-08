סובבו את שעון מנהרת הזמן 46 שנה אחורה, שנת 1963, שיר קאונטרי – "סוף העולם", על אהבה נכזבת, בביצוע הזמרת סקיטר דיוויס מגיע למקום השני במצעד הבילבורד, למעשה הוא כובש את כל סוגי המצעדים בארה"ב – גם במיינסטרים (Adult Contemporary) ריתם & בלוז. את השיר הפיק במקור כוכה הקאונטרי האגדי, צ'ט אטקינס, והשיר נוגן בהלווייתו ב-2001. End Of The World נחשב לאחד מהשירים היותר "מכוסים". סוזן בוייל בחרה בו לאלבום הבכורה שלה I Dreamed A Dream. רשימת גרסאות הכיסוי לשיר ארוכה: ג'ולי לונדון, ברנדה לי, הקרפנטרס, הרמן הרמיטס, בובי וינטון, ג'ון קוגאר מלנקמפ, ג'וני מתיס.



סקיטר דיוויס היא מרי פרנסיס פניק (1931-2004) ילידת דריי רידג' קנטקי, אינה מהזמרות ה"נחשבות" ע"י הביקורת, אבל בשנות החמישים והשישים הקליטה לא מעט להיטי קאונטרי מעורבים (קרוסאובר) את השם "דיוויס" אימצה אחרי שהקימה צמד עם בטי ג'ק דיוויס מהדיוויס סיסטרס. הן הוציאו סינגל מצליח – I Forgot More Than You'll Ever Know. הקריירה של הצמד התקצרה אחרי שבטי נהרגה בתאונת דרכים. סקיטר נפצעה בתאונה הזו. סקיטר יצאה לקריירה עצמאית כשהיא מאמצת סגנון קאונטרי-פופ בין ברנדה לי לפסטי קליין. הגם שתקופת הצלחתה לא ארכה זמן רב – היא שפעה להיטם מצליחים – "סוף העולם" שהגיע למקום השני במצעד האמריקני ב-1963. I Can't Stay Mad at You של קרול קינג וגרי גופין – שיר רוק אנד רול שנכנס לרשימת הטופ טן. ב-1967 הקליטה אלבום מחווה לבאדי הולי שנכשל. ב-1980 היא מנסה קאמבק בהקלטות עם להקת NRBQ ונישאת לנגן הבס ג'ואי ספאמפינאטו. היא נפטרה בספטמבר 2004 אחרי מאבק ממושך במחלת הסרטן.

" מדוע ממשיכה השמש לזרוח/ מדוע חוזר הים לחופיו/ האם אינם יודעים שזה סוף העולם/ מפני שאינך אוהב אותי עוד//

מדוע ממשיכות הציפורים לשיר/ הכוכבים זוהרי ממעל/ האם אינם יודעים שזה סוף העולם/ הוא נגמר כשאיבדתי אהבתך//

מתעוררת בבוקר ותמהה/ איך הכל כמו שהיה/ לא מבינה, לא אנ'לא מבינה/ איך החיים נמשכים כרגיל//

מדוע ממשיך ליבי לדפוק/ מדוע עיני בוכות/ האם אינם יודעים שזה סוף העולם/ נגמר שכאמרת שלום…

Why does the sun go on shining

Why does the sea rush to shore

Don't they know it's the end of the world

'Cause you don't love me any more

Why do the birds go on singing

Why do the stars glow above

Don't they know it's the end of the world

It ended when I lost your love

I wake up in the morning and I wonder

Why everything's the same as it was

I can't understand, no, I can't understand

How life goes on the way it does

Why does my heart go on beating

Why do these eyes of mine cry

Don't they know it's the end of the world

It ended when you said goodbye

Why does my heart go on beating

Why do these eyes of mine cry

Don't they know it's the end of the world

It ended when you said goodbye

Skeeter Davis - End Of The World

