טראווי מקוי, האיש של הרכב ההיפ הופ אלטרנטיב Gym Class Heroes מייצר סגנון מעורב קליט של emo, היפ הופ ופופ, למעשה מציג באלבום הבכורה שלו קלפים חזקים, שיתופי פעולה מנצחים, הפתיחה Dr. Feel Good עם Cee Lo Green מכניסה למסלול האזנה אפביט מלהיט. מקוי מחפש מרשם לחיים עצלים משעממים, שיר ריתם נ'בלוז-היפ הופ סול שנשמע כמו רגע שיא במחזמר. Superbad הוא המשך למיוסיקאל – גם כאן המסורת השחורה מנצחת בלהיט נוסף על מסלול נסיעות – מנווט את חייו למסלול הרבה יותר מפואר:

Its’ 11:34 I’m on the road, it’s almost noon and I ain’t got nowhere to go. This is the role of my life so I’mma have a little fun, riding ‘til I see the sun.

"זוהי מטרת חיי, משתעשע מעט, ממשיך לנוע עד שאראה את השמש"



ברונו מארס מביא משב רוח רענן ל – Billionaire, ההגשה שלו מצוינת: השיר עוסק בכל מה שקשור בתהילה ובהצלחה וכפועל יוצא – כסף. Need You – ניסיון להיפתח מול האהובה תוך חשש מפגיעות. שיר מושלם כמעט מכל בחינה – מנגינה, נגינת גיטרה, שירה. . Criticalבשיתוף Tim William שותפו ל – Gym Class Heroes – פופ די פושר על מוות רצון להשתחרר מהריקנות ולהרגיש את החיים מחדש. Akidagain – ראפ בעיבוד למקהלת ילדים בפזמון החוזר – שיר על משקעי זיכרונות ילדות כמו הפלייסטיישן. We’ll Be Alright

פופ קיץ קליט קצבי – כמה טוב להיות צעיר. ב – The Manual עם T-Pain and Young Cash. מקוי מנסה לבהגג משהו על מהות חיים:

Now we all make mistakes

but those mistakes just make us who we are

and not who we choose to be (no)

My faith got misplaced

somewhere between a superstar

and the boy that i used to be

"כולנו עושים שגיאות/ אבל השגיאות הן שעושות אותנו מה שאנחנו/ ולא מי שבחרנו להיות/ איבדתי את עצמי איפשהו בין הכוכב והילד שהייתי"

"אחרי חצות" – האם אני שומע כאן ביץ' בויז? אל תרימו גבה. מקוי באלבום ראשון מנסה להראות שהוא מלך הפופ החדש. אחרי הכל יש מקום לאחד כמוהו אחרי מותו של מייקל. זה שיר שלוקח למקומות האלה.

"אל תעמידי פנים" – דמעות, ראפ עצוב, על אובדן אהבה, אומרים שהוא מופנה ישירות לקייטי פרי (נטשה אותו לפני כשנה) אי אפשר לטעות בכאב. רצועה אחרונה שבאופן מפתיע משאירה אותך דאון.

מקוי לא יכול היה להציע אלבום יותר אקלקטי מזה. עשרה שירים בלבד,וכמה כישרון.

1. Dr. Feel Good Feat. Cee Lo Green 2. Superbad (11:34) 3. Billionaire (feat. Bruno Mars) 4. Need You 5. Critical (Feat. Tim William) 6. Akidagain 7. We’ll Be Alright 8. Manual (Feat. T-Pain and Young Cash) 9. After Midnight 10. Don’t Pretend (Feat. Colin Munroe)

Travie Mccoy Lazarus

דירוג: