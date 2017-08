רגע, אלטון ג'ון מילא את רמת-גן. למה לא בילי ג'ואל? לא פחות סינגר-סונגרייטר-פיאנו-מן, לא פחות טוב מאלטון, ואישית, אהוב עלי אפילו יותר. אני אומר את הדברים אחרי שעתיים ושלושים וחמש דקות באצטדיון Shea בניו-יורק, זווית טובה מאוד מהכורסה, מאה אלף איש, 25 שירים, והופעה מצוינת מכל בחינה, שגם צולמה נפלא והוקלטה בסאונד היקפי שלוקח אותך מהמרבץ עמוק לתוך האירוע.

על העטיפה האחורית יש כמה מילים על האצטדיון – במקורו שירת את ה-Mets, קבוצת הבייסבול האגדית, אבל אירח הופעות רוק היסטוריות מאז הביטלס ב-.1965. לא סתם אני מזכיר את הביטלס כי סר פול מקרטני הגיע להופעה של ג'ואל ועורר בסיום עם Let It Be התרגשות גדולה.

גם ג'ואל כמו אלטון וכמו מקרטני לוקח לאותם מחוזות שתמיד נרצה נתגעגע אליהם. אני זוכר את ההתרגשות מה – Piano Man. כאן הוא מגיע לקראת הסוף, כשנדמה שכל אחד ממאה האלף מצטרף. נשמע כמעט מיותר לדבר על מעלותיו של ג'ואל, כפסנתרן, כיוצר. אינני מזהה ברשימת השירים של הערב את Just The Way You Are. אבל New York State Of Mind הוא אחת היצירות המופלאות שלו, שלביצועה מוזמן טוני בנט, אגדה עדיין בשיאה בשנה בה צולמה ההופעה (2008), אבל כשמתבוננים ברשימה – אין שום ספק שג'ואל הוא אחד הכותבים הקלאסיים בתולדות הפופ והרוק האמריקני. גם בלי Just The Way You Are ,ובליUptown Girl , ג'ואל מספק מבחר גדול של להיטיו, בנגינת פסנתר מיומנת, הרכב מהוקצע,(וכדי לקבל את הסאונד הנכון, חייבים סראונד 5.1 עם חמישה רמקולים)

ההצלחה של אמן אינה נמדדת באלבום האחרון שלו, אלא באיכות המוסיקה הכוללת שלו, ביכולת הביצועים והנגינה. בילי ג'ואל לא הוציא אלבום חדש משך 15 שנה, והנה 100,000הכרטיסים לקונצרט ב – Shea נמכרו משך שעה וחצי!

די.וו.די מצוין. מצלמות בכל מקום. פסנתר, במה, נגנים, קהל, צילומיםבתוך האצטדיון, מחוץ לאצטדיון. אם לא הייתם שם – תהיו שם.

1. Prelude/Angry Young Man

2. My Life

3. Summer, Highland Falls

4. Everybody Loves You Now

5. Zanzibar

6. New York State Of Mind with Tony Bennett

7. Allentown

8. The Ballad Of Billy The Kid

9. She's Always A Woman

10. Goodnight Saigon

11. Miami 2017 (Seen The Lights Go Out On Broadway)

12. Shameless with Garth Brooks

13. This Is The Time with John Mayer

14. Keeping The Faith

15. Captain Jack

16. Lullabye Goodnight, My Angel

17. The River Of Dreams/A Hard Day's Night

18. We Didn't Start The Fire

19. You May Be Right

20. Scenes From An Italian Restaurant

21. Only The Good Die Young

22. I Saw Her Standing There with Paul McCartney

23. Take Me Out To The Ballgame

24. Piano Man

25. Let It Be with Paul McCartney

Billy Joel Live At Shea Stadium The Concert

