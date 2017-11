Dirty Fly מציעים עצה של מנוסים מפוכחים ומפוקחים כנגד כלל ההולכים בזרם מבלי לשאול שאלות. אתם ממשיכים לספוג מידע כוזב וללכת לאורו. גם אם נראה לכם שהכל סבבה, אל תאמינו – משום שהמציאות שונה. אתה נשאב לקצב, אבל בלי לזרום ממש, להאזין לעצמך. כולם נושמים ערפיח, ומרגישים שהם חיים רק כשהמוות אורב בפתח. חושבים שיודעים הכל במקום להשקיע בלמידה (שאלות). הקיצר, אם כולם אומרים שהכל בסדר, שאתה יכול למזוג לעצמך יין ולהרגיש בכייף – מוטב שתברח, כי אתה חי בשקר, מאמין למידע כוזב וממשיך ללכת עם הזרם. ממש מתאים למציאות בה אנחנו חיים נכון לעכשיו.

מקוריות אינה מהחזיונות השכיחים במוסיקה המקומית. Dirty Fly נשמעים חבורה אלטרנטיבית של פופ-רוק קרוס קלטשר, שספגה השפעות, והוא נמצאת בשלב התכה מבטיח. המוסיקה המצטיינת בקולו העמוק של יונתן בלומנפלד (מהדהד בנמוכים כמו טום ג'ונס) מצטיינת בזרימה בזכות עיבוד דינמי, מלודיות מפתיעה, אלמנטים ים תיכוניים וקצב שמעצימים את המסר. אין כאן תחושה של ביאוס של נבואת זעם. דווקא שמחת החיים היא שמעניקה לו את העוצמה. You Better Run שר בלומנפלד, ואני הייתי מבקש לשמוע עוד שניים שלושה שירים לפני שההרכב הזה בורח לנו.

יונתן בלומנפלד – שירה, חשמלית וסיגר בוקס | אוריה ויצטום – גיטרה וקולות עמית פישביין – סינטי, מקלדות וקולות | איתי אלה – תופים | רועי דורון– בס וקולות

If you just get high but you always feel low/ And you just get by right from the get-go/ And you hear a beat but you can’t find a flow/ And you dance and you dance but it’s never slow

If they’re saying everything will be alright/ If they’re saying red is a shade of black and white/ You better run…

If you learn to speak after you learn to choke/ And instead of air all you breathe is smoke/ If you feel alive only in the death row/ And you never learn but you always know/ If they’re saying everything will be just fine/ If they’re saying pour yourself a glass of wine/ You better run…

