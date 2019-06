מדהים: אני מצליח להתוודע לג'אזיסטים ישראלים מעולים דרך דיסקים שמגיעים אלי מלייבלים שונים באמצעות האמנים עצמם. אין שום סיכוי שתשיגו כאן אלבום של הבסיסט אהוד אטון (Ehud Ettun), ש"הבוסטון גלוב" כתב עליו: "אטון יכול לעורר את הנשמה העמוקה של צ'ארלי היידן". העיתון הזה כראה יודע על אטון יותר ממה שאנחנו יודעים.

הוא בן 31, ירושלמי במקור, בוגר האקדמיה למוסיקה בירושלים וקונסרבטוריון ניו איגלנד שבבוסטון. הקים לפני 3 שנים בית ספר לג'אז במצפה רמון. נחשף בסצנת הג'אז הבינלאומית בשיתופים עם ג'ורג גרזון, פרד הרש, דנילו פרז, דוני מקסלין, ענת כהן, דוני מקסלין, אלי דגיברי ועוד. הוא ידוע בגישה הייחודית שלו לבס ככלי מלודי. אטון פיתח טכניקות ייחודית ההופכת אותו אחד מנגני הבס המבוקשים בעולם.

ההרים בדרום קוריאה הם שהעניקו לאלבום את שמו – שם גם התחילה יצירתו, כאשר אטון השתתף במפגש עם מוסיקאים מכל העולם. בהשראת המפגשים כתב חלק מרשימת השירים לפני שנכנס לאולפן בלטביה (שם שהה עם ההרכב לרגל פסטיבל) עם הטריו שלו – דניאל שוורצולד – פסנתר ונתן בלנקט – תופים.

הרכב של פסנתר-קונטרבס-תופים הוא הנפוץ ביותר בשלישיות הג'אז. ההרכב מכונה בג'אז "שלישיית פסנתר". כלומר – לרוב הפסנתרן הוא הנגן המוביל את ההרכב. במקרים נדירים יותר, ההרכב מובל על ידי הבסיסט או המתופף. דוגמה בולטת להרכב כזה הוא הטריו של אבישי כהן.

אחד-עשר השירים באלבום הזה מעידים על הנוכחות היצירתית-ביצועית הגבוהה של אהוד אטון. זוהי תערובת של יצירות מקוריות וסטנדרטים – צבועים ברשמי הביקור בקוריאה. האלבום נפתח בגרסה רעננה ל Secret Love , סטנדרט מ-1953. הבס הבשרני של אטון מחובר בדיוק מופתי לטריו. גם Cherokee של פרנק נובל מנוגן בגרסה איטית מהורהרת משהו – באינטרקציה המבליטה בס שמספר את הסיפור שלו לעומק, פסנתר שצליליו הליריים מקיימים מגע עם צלילי ההקשה הפריכים.

Old Devil Moon הקצבי של ב.ליין והרבורג ו – It could Happen To You של ג'יימס ואן האוזן זוכים לחיות מחודשת מלהיבה בביצוע של הטריו הנשמע מחובר ודבוק בנגינה המשותפת. Alfonsina y el Mar ("אלפונסינה והים") של אריאל רמירז – שעתו היפה של הפסנתר במנגינה ובאילתור שלוקח למחוזות מהורהרים נוגים, במעבר מצוין של הבס המלודי שמיטיב להמשיך את הסיפור.

את הבלדה Some Other Time של לאונרד ברנשטיין מגיש הטריו ברגישות וברמת מיומנות גבוהה. Match Green (תה יפני ירוק" – יצירה מקורית) הוא מעבר חד לקצב מהיר בביצוע וירטואוזי של השלישיה – במגע קלאסי של הפסנתר. מיוחד – Keep Calm (יצירה מקורית) אטון לוקח נשימה, בונה קטע לתלפיות – במנגינה, בקצב, בקורלציה בין הנגנים – פסגת אמנות הטריו. ב- Stork בסיום – הטריו זורם בכל מובן של זרימה ג'אזית, בנגינתם רבת הצבעים של שוורצולד, אטון ובלנקט, בחיבור בין טכניקה להבעת תחושה.

אהוד אטון – קונטרבס, דניאל שוורצולד – פסנתר, נתן בלנקט – תופים

1. Secret Love

2. Cherokee

3. Old Devil Moon

4. Deep in the Mountains

5. Alfonsina y el Mar

6. It Could Happen to You

7. Arirang

8. Some Other Time

9. Matcha Green

10. Keep Calm

11. Stork

Ehud Ettun - Deep In The Mountains

