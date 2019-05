מה רוצה ה"נשוּמַ'לֶה", כפי שמכנה אותה אהרן רזאל? גם היא אינה יודעת: "כל מה שמאכילים אותה, וּמאביסים אותה אינו משביע אותה" אז מה רוצה רזאל להגיד? השיר ("הנשמה רוצה יותר") נפתח ב – " מַשהו, חַיָּב לקרות פה". מה? פתרונים לרזאל, שמכתיר את הנשמה כ"בת מלך" מפונקת. השיר מגיע במקצב פאנקי מרקיד. משהו לרגליים יותר מאשר לנשמה. ואולי הנשמה היא "אור גדול בַּלב, ברכה עד בלי דַי, רק אֵלֶיך פרשתי יָדַי". (השיר "עכשיו זה ודאי") יכולים להמשיך לרקוד, והפעם בסגנון מוסיקת ריקוד קלטית. גם כאן רזאל לוקח אל רחבת הריקודים, אבל הנשמה נשארת בחוץ.

ואולי הנשמה רוצה את ה"טוב שעוד תגלה/ האם אתה מוכן לחסד שיביא אִתו היום הזה?" בשיר הפתיחה הענוג, בפינה יותר אינטימית- אישית באלבום. או: הנשמה שקיימת בפתיחה ההרמונית השמימית של "עם ישראל" שמהווה אנטיתיזה לקצב בהמשך השיר, עיבוד שמזכיר את פול סיימון (של גריייסלנד) בשיר התפעמות דביק , שאומר על העם בתוכו הוא יושב: "וּבעת רחמים בעת השקיעה, הוא עוצר מתפלל בצִדי הדרכים, לפני הַיושב בַּמרומים, אני מַביט וחושב: אחים שלי, כמה שאתם מתוקים!". כאן נפרדת הנשמה שלי מנשמתו של אהרן, ולא רק בגלל האזהרה של המועצה למניעת תאונות דרכים – לא לעצור בצידי הכבישים מחמת סכנת נפשות. זהו שיר אהבה לעם שבתוכו הוא יושב, אבל אין בו שום תובנה, עומק וצלילים שיהפכוהו לייחודי ואותנטי.

אותנטי יותר – "הבלדה לחוזר" – בלדת פולק ייחודית. מנגינה מקורית, עיבוד אקוסטי תואם, ויש כאן סיפור על החוזר בתשובה שנזכר בניגון עתיק, שפותח את ליבו. כאן פיו וליבו של רזאל קרובים זה לזה מרחק זעיר. כאן נשמת רזאל מגעת ונוגעת.

אותנטי עוד יותר – "אהבתי את ההתחלה" – על יחסי האמן והפסנתר, שאהרן ואפרת רזאל האנישוהו לצורך שיחת נפש. "מתי תלמד לוַתר? שואל הפסנתר

"רבים נגנו עָלַי, נִגשו לאט עזבו מהר", וגם: "האִם תדע אתה לשמֹע אל הָאָחֵר?מֻתר לך לטעות, מֻתר להשתנות כמו השמחה שאחרי הדמעות" אומר הפסנתר ליוצר. וכאן הנשמה מדברת גם בשם הפסנתר האנושי.

הנשמה נמצאת גם ב"הגיבן הקדוש" (עפ"י סיפור של ר' שלמה קרליבך) , על ניצול שואה, מטאטא רחובות, שמחבר את הדור ההוא עם הדור החדש. רזאל שר-מספר שיחה איתו בעצבות ובהזדהות, משרבב אידיש כדי לקשור בין התקופות, כדי לסכם במסר נדוש תלוש מן השיר – "הדבר הכי גדול בעולם הוא לעשות טובה למישהו אחר!"

אני מעדיף את השאלה באנגלית – Why are birds always singing? אהרן רזאל מסיים באנגלית בשאלות על מהות ההוויה – וכאן הנשמה שלו שרה – Why is my soul always searching?/ 'Cause my is a part of the one above/ of you. מה רוצה הנשמה? זה לא עניין של רצון, אלא של תחושה. חבל שלא כל האלבום עשוי מחומרים כאלה, אבל בשביל השירים שבהם הנשמה של אהרון שרה – כדאי להגיע לאלבום הזה.

שירים: תן לי את היום הזה, הבלדה לחוזר, עכשיו זה וודאי, רחמים ניסן, עם ישראל, אהבתי את ההתחלה, הנשמה רוצה יותר, הגיבן הקדוש, עזוב נא, Why are birds always singing?

הפקה ועיבוד: אייל מזיג

