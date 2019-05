אנחנו במנהרת הזמן, תבקשו לרדת ב-1961. אלביס פרסלי מככב בסרט Blue Hawaii, סרט מוסיקלי. Can't Help Falling In Love, בלדת האהבה חוצת הזמנים מגיעה מכאן. כותב השיר ג'ורג' וייס טען, כי יוצר הסרט ומפיקיו לא אהבו את השיר. היה זה אלביס שהתעקש להקליטו. וייס שנפטר ב-2010 בגיל 89, היה מנצח תזמורות בצבא האמריקני במלחמת העולם השנייה.

אין ספק כי Can't Help Falling In Love הוא שיר האהבה היותר מרגש-מפורסם של אלביס. הוא הגיש אותו כמתנת יום הולדת לסבתו – בתוך תיבת נגינה. פסקול הסרט Blue Hawaii הגיע למקום הראשון במצעדי המכירות של 1961 בארה"ב ושהה שם 20 שבועות, שיא שנשבר רק ב-1977 האלבום Rumours של פליטווד מק. המנגינה של השיר מתבססת על שיר צרפתי שנקרא Plaisir D'Amour.

אלביס אהב לסיים את הופעותיו בשיר הזה, שזכה לקאבר מוצלח במיוחד בקצב רגאיי בביצוע להקת UB40 שהגיע למקום הרשון בארה"ב ב-1993.

גרסת UB40

Wise men say only fools rush in

But I can't help falling in love with you

Shall I stay

Would it be a sin

If I can't help falling in love with you

Like a river flows surely to the sea

Darling so it goes

Some things are meant to be

Take my hand, take my whole life too

For I can't help falling in love with you

Like a river flows surely to the sea

Darling so it goes

Some things are meant to be

Take my hand, take my whole life too

For I can't help falling in love with you

For I can't help falling in love with you

