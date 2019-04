אישה תמירה יפהפיה בעלת קול מלאכי מתלחשת עם הקהל, מצטחקקת בחוסר נוחות כאילו זו ההופעה הראשונה שלה על במה, והוא (הקהל) הדבר האחרון שהיא רוצה לפגוש באותם רגעים. בהמשך התארכו רגעי המבוכה (ביישנות?), הפסקות לא ברורות בין השירים, התייעצות עם הנגנים, כאילו אין אנשים באולם. רגע. זו אמה שפלן, זמרת הסופרן הצרפתיה הגדולה של Carmine Meo ו – Etterna? זה הניסיון הבימתי שיש לה? לא יכולתי להחליט אם זה היה מביך או יפה. נלך על גם וגם.

מוסיקה: אם אינכם אוהבים אופרה קלאסית במיטבה, אמה שפלן אולי תעזור לכם להתקרב – אם לא להתאהב. האמת: די הופתעתי שהגימיק האופראי הפסואדו קלאסי שכבש את העולם לפי 20 שנה, עדין חי וקיים וגם עושה סולדאאוטים. אמה שפלן נשמעת זמרת האופרה הכי רצינית, הכי קטשית (מלשון Catchy) והכי קיטשית (מלשון kitsch) ששמעתי. התצוגה המפוארת של הקול הנוסק באיטלקית-לטינית-אנגלית לוותה בתזמורים מגוונים בין פופ לקלאסי. רגע שיא: Spente le Stelle בדואט עם עידן רייכל – וזו היתה כניעה אמוציונאלית מיידית ללא תנאים. אבל אז הגיעו הניסיונות שלו לשתף אותה בשירים שלו ב"מכל האהבות" ו"אם תלך", וזה כבר נשמע כמו אולפן מוסיקלי ללימוד עברית , רחוק ממנה ומסגנון השירה שלה שנות אור. פשוט לא נדבק.

כשהיא חזרה למגרש שלה בחלק השני של הערב – השתחרר בה משהו, ופתאום שמעת זמרת גדולה, טווח מפיל. עוצמות, ניקיון, עושר קולי נדיר. סופרן קריסטלי שאינו זקוק לעיבודי פופ אינסטנט באמצעות ביטים שאינם הולמים את קווי המתאר השלה. בטוח שטהרני המוסיקה הקלאסית נעו באי נוחות במושבים שלהם, אבל הקהל רצה לשמוע את מה שהוא רצה לשמוע כולל הדואטים עם רייכל, ולפי הדרישה להדרן – זה עבד. הפניה של שפלן לבקשות לשירים בסיום (מישהו צעק – "אווה מריה") היה לא יותר מאשר ניסיון פתטי להשתחרר מהלחץ לקראת סיום. זמרת כמוה אינה יכולה לחרוג מרשימת השירים שלה.

Introduction: clair De Lune – Piano, Ira Di Dio, Leonora,Tu Che Di Ciel, Signor Mirate, Da Me Non Veni, Ouverture Instrumental, spente Le Stelle – duet Emma Idan Raichel, Mikol – Duet Emma Idan Raichel, the Hours On The Fields – Duet Emma Idan Raichel,Im Telech – Duet Idan Emma, Fifth Heaven, Nell Aria Brumam ,La Notte Etterna

צילום: מרגלית חרסונסקי

