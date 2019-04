מה זה? ג'ינגל לאופנת ילדים חדשים? ("מתלבשים בטיפ טופ") ננסח אחרת: מי אמר שראש צעיר צריך להיות ראש חלול? האם אנה זק מכתיבה ליוצרים את הראש הזה? אני נמנע בשנים האחרונות להשתמש במושג "ממוסחר", יען כי השימוש בו הפך קלישאה חסר תוכן ובקרה. על השיר הזה אי אפשר לומר שהוא נעשה למטרות ללא רווח כלכלי. מה רע? אין רע ברווח כלכלי, אבל יש טעם רע לשמוע את העלמה אנה זק הופכת כלי בידי יצרני האינסטנט, פראזה וחצי, קצב EDM הכי שטוח, שמתכתב אולי עם הפסטיגל הבא. מספרים כי לזק יש 5 מיליון עוקבים ב – Tik Tok, אפליקציית הניידים המבוקשת ומיליון עוקבים באינסטגרם. זה מסביר את המשפט "ביטים עולים לי לראש". כותב שורות אלו נשאר אפילו בלי ביטים בראש. זה אחד משירי הדאנס היותר משעממים ששמעתי לא רק לאחרונה, לכל היותר מתכתב עם הפסטיגל הבא.

קליפ בימוי ותסריט: רומן בוצ'אצקי



ביטים עולים לי לראש/ ריקוד אחד רק לא לחשוש/ הכנתי ת'קצב מראש יה/ היא זורמת בי המנגינה

מזמזמת לי נהנהנה/ קראתי לכל השכונה

זמן עובר בטיק טוק/ אין מי שישים STOP/ מתלבשים בטיפ טופ/ כולם הם עלו על זה מהר

רק בטיק טוק/ אין מי שישים STOP/ מתלבשים בטיפ טופ/ טיפ טופ

פיקרה פי פאם פאם/ Slide slide/ Jump clap clap/ פיקרה פי פאם פאם

Tik tok tik tok/ Up and Down/ פיקרה פי פאם פאם/ פיקרה פי פאם פאם

Tik tok tik tok/ Up and Down

If u wanna slide/Clap clap clap/ Taking all my time/Knock knock knock

Let’s go/ Count to 1 2 3 4/ Light it up on that floor/ Fly it UFO

זמן עובר בטיק טוק/ אין מי שישים STOP/ מתלבשים בטיפ טופ/ כולם הם עלו על זה מהר

רק בטיק טוק/ אין מי שישים STOP/ מתלבשים בטיפ טופ/ טיפ טופ

פיקרה פי פאם פאם/ Slide slide/ Jump clap clap/ פיקרה פי פאם פאם

Tik tok tik tok/ Up and Down

פיקרה פי פאם פאם/ פיקרה פי פאם פאם Tik tok tik tok/ Up and Down

דירוג: