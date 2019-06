אהבה. מה היינו עושים בלי אהבה? אבל האם האהבה שינתה את דרכה? לפי המשוררת רות בקר ז"ל משהו לא טוב קורה עם האהבה. הדימוי שלה לאסירה/עצורה מכיל את התובנה: משהו השתבש. היא לא כתמול שלשום. הנשים בשלהן, הגברים בשלהם. האהבה אינה מטרה, אלא ההימלטות ממנה: "הגברים נפרדים כבר לשלום/ ומתכננים את התמזגותם הבאה/ הנשים נועלות את דלת חדר/ השינה. המפתח בידי הסוהר".

השיר נכתב במקור באנגלית. המוסיקה של ארקדי דוכין הופכת את ההתרחשות לסיפור מוסיקלי בעברית ובאנגלית. המנגינה והעיבוד מעניקים לטקסט מתח דרמטי עצור. ארקדי שר באיפוק סרקסטי בליווי פסנתר, בתערובת של דיבור-ראפ סיפורי (עברית). ההמשך הוא מעין שירת המקהלה במנגינה מינורית המשדרת הסיטואציה הכאובה (אנגלית) בשירה הרמונית מורכבת המסתיימת בצליל נשיפה.

נולדה יצירה מיוחדת מטרכבת על מצבה של האהבה. הקליפ שביים ואדים מכונה הוא אילוסטרציה מעט ביזארית, בחדר בסגנון ישן, בו נמצאות כל הנפשות הפועלות – הזמרים ארקדי דוכין, כפיר בן ליש וארינה פופובה והרקדן תמיר רקושקין. הויזואליה המשדרת דווקא אווירה של פעם – היא החלק היומרני במעשה היצירה, יפה כשלעצמה – אבל תורמת מעט לנרטיב.

*** בשלוש שנים האחרונות לחייה יצרה רותי בקר ז"ל את ספרה "קנה לי גן עדן הלילה" יחד עם אורלי רובינזון (שגם ערכה אותו), רותי נפטרה טרם יציאתו לאור ולא זכתה להחזיק בו בידיה. ילדיה, הגשימו את חלומה והביאו את הספר לדפוס. הספר הוא שילוב של שירים, צילומים ומשפטי השראה מפרי עטה. ילדיה של רותי ידעו שהיא תמיד חלמה ששיריה יולחנו, פנו לאמנים שיבצעו משירי הספר, וכך נולד הפרויקט "אמנים שרים רותי בקר". שני השירים הראשונים שהולחנו ובוצעו הם "סינדרלה" – ירמי קפלן, "ת"ז" – אפרת גוש.

Love arrested again./ Love arrested again./ Love arrested again./ Love arrested again.

השעה שתיים באחר צהריים מצייץ/ השמש המיסה את/ מדרכת חודש אוגוסט.

בבתים התריסים מוגפים/ ומזגנים מטרטרים/ הנשים לוגמות כוסית/ בעוד אהוביהן בוחנים את מראות

חדר השינה/ מבזבזים זמן ללא מטרה במחשבי/ הכיס הדיגיטליים, מחכים/ לרגע הימלטותם התמידית.

ללא מטרה.

The women lock the bedroom/ door. The warden holds the key.

The women lock the bedroom/ door. The warden holds the key.

The women lock the bedroom/ door. The warden holds the key.

The women lock the bedroom/ door. The warden holds the key.

הגברים נפרדים כבר לשלום/ ומתכננים את התמזגותם הבאה.

הנשים נועלות את דלת חדר/ השינה. המפתח בידי הסוהר.

אהבה עצורה שוב.

The women lock the bedroom/ door. The warden holds the key.

The women lock the bedroom/ door. The warden holds the key.

Love arrested again./ Love arrested again./ Love arrested again.

Love arrested again./ Love arrested again./ Love arrested again.

Love arrested again./ Love arrested again./ Love arrested again.

Love arrested again./ Love arrested again./ Love arrested again.

Love arrested again./ Love arrested again./ Love arrested again.

mute max volume previous play stop next repeat shuffle Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin

דירוג: