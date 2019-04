גילוי נאות: אני עדיין נרגש מכל חדש של ברוס ספרינגסטין בטרם צאתו. Hello Sunshine יהיה השיר ה-12 באלבומו ה-19 Western Stars שיצא ביוני . זה שיר על בדידותו של היחיד שמחפש את השמש, שתכניס מעט אור לחייו.

"אתה יודע שתמיד אהבתי עיר בודדה אלה רחובות ריקים, אף אחד מסביב אתה מתאהב בבדידות, אתהמסיים באתה דרך, שמש האם תשארי?" ספרינגסטין הוא משורר הדרכים בארה"ב. "כפי שסיזיפוס יכול היה לסמוך על הסלע" כתב פעם ספרינגסטין "אני תמיד יכול לסמוך על הכביש, על המוזיקה ועל הקילומטרים לכל מה שיכאיב לי."

"שלום שמש" מתרחש במקום כלשהו במסע שלו, בדרכי הקאנטרי הישנות והטובות. הוא מוקף בגיטרת pedal steel פסנתר honky-tonk חטיבת קצב שעולה איתו על דרך עפר רכה. חוזר למוסיקה ה"קלאסית" שלו. שיר בלוז קאנטרי גשום, עם הפניות מוכרות לנעלי הליכה, כבישים פתוחים וחיבה לדברים מבאסים נדושים כמו גשם, עיירות בודדות, רחובות וכבישים ריקים. סינגל הראשון מהאלבום מדבר על שינוי הדרכים שלך, כאשר יש עדיין קילומטרים רבים לנסוע, מושר על ידי זמר שחש את הדרך בתוך הלב שלו. משם זה ממשיך לחלחל.

וידיאו – מילים

Had enough of heartbreak and pain

I had a little sweet spot for the rain

For the rain and skies of gray

Hello sunshine, won't you stay

You know I always liked my walking shoes

But you can get a little too fond of the blues

You walk too far, you walk away

Hello sunshine, won't you stay

You know I always loved a lonely town

Those empty streets, no one around

You fall in love with lonely, you end up that way

Hello sunshine, won't you stay

You know I always liked that empty road

No place to be and miles to go

But miles to go is miles away

Hello sunshine, won't you stay

And miles to go is miles away

Hello sunshine, won't you stay

Hello sunshine, won't you stay

Hello sunshine

Bruce Springsteen - Hello Sunshine

