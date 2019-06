לברוס ספרינגסטין יש חולשה לרכבות. הרכבת תמיד שימשה אצלו מטאפורה המדגישה את ייחסו לעבודה, לאוהבים, לחוויה האמריקנית.

מרגש שהוא עוד כאן, כותב בסגנונו הוא, לא נופל לשום רשת, תרתי משמע. לא בטוח שהעולם הצעיר יתחבר אליו. הוא לחלוטין לא בסטייל של אלטון ג'ון או פרדי מרקורי שחוזרים מן העבר בסרטים גדולים מן החיים.

ב-14 ביוני יוצא האלבום החדש של ברוס ספרינגסטין, Western Stars, הראשון מזה חמש שנים. ציינו את התאריך ביומנים. ספרינגסטין סיפר כי שאב השראה מתקליטים ישנים שיצאו בדרום קליפורניה בסוף השישים, תחילת השבעים. הסאשנים עם הנגנים נערכו בעיקר באולפן הביתי של ספרינגסטין בניו ג'רסי, עם עבודה נוספת בניו יורק ובקליפורניה.

"רכבת טוסון" היא מזן המוכר מסגנונו הנטוע באדמת רוק-קאנטרי אמריקני – שירי סיפורי שבעיבוד הזה נשמע כבר כמו קלאסיקה אמריקנית מהמאה ה -20 בטעם רומנטיקה של פעם מגובה בקליפ בשחור-לבן.

"רכבת טוסון", הוא שיר שמכיל את ספרינגסטין משכבר הימים – המרירות המתקתקת בקולו, בשעה שהמספר ממתין לאהובתן בתחנה, להראות לה שהוא השתנה, ש"עבודה הקשה מנקה את מוחך ואת גופך / השמש הקשה תשרוף את הכאב."

במאי קליפ: Thom Zimny

I got so down-and-out in 'Frisco

Tired of the pills and the rain

I picked up, headed for the sunshine

I left a good thing behind

Seemed all of our love was in vain

Now my baby's coming in on the Tucson train

I come here lookin' for a new life

One I wouldn't have to explain

To that voice that keeps me awake at night

When a little peace would make everything right

If I could just turn off my brain

But now my baby's coming in on the Tucson train

We fought hard over nothin

We fought till nothin' remained

I've carried that nothin' for a long time

Now I carry my operator's license

And spend my days just runnin' this crane

And my baby's coming in on the Tucson train

Hard work'll clear your mind and body

The hard sun will burn out the pain

If they're lookin' for me, tell ’em, buddy

I'm waitin' down at the station

Just prayin' to the five-fifteen

I'll wait all God's creation

Just to show her a man can change

Now my baby's coming in on the Tucson train

On the Tucson train

On the Tucson train

Waitin' on the five-fifteen

Here she comes

