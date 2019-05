"בכל פעם שהחושך משתרר, רוח המסיבה מתעוררת עד רדת החשכה אתה יכול להעיף את כל הבלוז שלך על אורות העיר, כי יש מוסיקה באוויר והרבה אהבה בכל מקום אז תראי לי את הלילה. תני לי את הלילה". זה הלילה הקלאסי של ג'ורג' בנסון, תחילת שנות השמונים עם יין, ריקודים ומוסיקה. יש גם אהבה באוויר.

השיר נכתב על ידי רוד טמפרטון, שכתב כמה להיטים של מייקל ג 'קסון, כולל "Thriller" ו"Rock With You". רבים מן השירים של טמפלטון הם על לילה בחוץ. אחד הלהיטים הגדולים שלו הוא "Boogie Nights" , שיר שכתב עבור הלהקה שלו Heatwave.

קווינסי ג'ונס הפיק את השיר הזה, כלל בחירת הנגנים מהשורה הראשונה כדי לנגן בו. התזמור עשיר -צלילי סינתיסייזר שונים, קולות רקע, אקו על ריפי הגיטרה של בנסון. קווינסי ג'ונס חיפש אמנים עבור חברת המוסיקה שלו, Qwest Records. הוא פנה לבנסון בהצעה: "אתה רוצה לעשות את אלבום הג'אז הכי גדול בכל הזמנים? והוא הוסיף ואמר לבנסון: "אני יודע עליך יותר מאשר אתה יודע על עצמך ". נעלבתי בהתחלה, אבל נרגעתי, ודברים החלו לקרות"

זוהי הלהיט הגדול ביותר של בנסון (רביעי – ארה"ב, שביעי – בריטניה) שאלבומו Breezin מ-1976 היה אלבום הג'אז הנמכר ביותר בהיסטוריה.

*** בנסון שיתף פעולה עם ענקים כהרבי הנקוק, ווס מונטגומרי וג'ק מקדף עוד בטרם מלאו לו 21. הוא זכה להכרה עולמית עם אלבומו Breezin משנת 1976, שעשה היסטוריה בהיותו תקליט הג'אז הראשון שמכר פלטינה והגיע למקום הראשון במצעד הפופ האמריקני. האלבום זכה בפרס הגראמי של אותה שנה. מאז, הקליט בנסון יותר מ- 30 אלבומים וזכה בפרסים רבים, בהם פרסי גראמי רבים נוספים. כגיטריסט ג'אז מוביל, נודע בנסון כאחד מהראשונים ששילבו ביצירתם אר אנד בי, פופ ורוק, שאף הניבו את להיטי הענק של שנות השמונים: Give Me the Night, ו- The Greatest Love of All בהם נחשפה גם יכולתו כווקאליסט ופרפורמר.

ג'ורג' בנסון עסוק בסמות 'ג'אז, ג'אז מלודי, ווקאלי בעיקר. ועדיין הפריטה שלו בגיטרה היא שעושה את ההבדל הגדול, אלא שהיא פחות ופחות נשמעת. משהו בין ג'אז לסול מלודי. מעריציו הרבים אוהבים לשמוע אותו : סולידי, ידידותי לאוזן, לירי מאוד, מלו, לפעמים סגנון משל "סנטנה", עם אלמנטים פאנקיים ובנסון כהרגלו "מתחרה" עם הגיטרה באילתור קולי. בגיטרה – הטכניקה שלו מזכירה את זו של ענק הגיטרה ווס מונטגומרי. מסחרי או לא, בנסון והגיטרה שלו זורמים כמו מי נחל מפכה ביום שרבי. גרובי לאללה. הופעותיו משלבות את יכולותיו הוירטואוזיות כגיטריסט, זמר ופרפורמר המעניק לקהל "בידור" במובן הקלאסי של המילה.

למרות ששורשיו נטועים בג'אז הקלאסי ובסטנדרטים, בנסון לא הפסיק מעולם לחדש, וב-1997 שיתף פעולה עם הדיג'יים והמפיקים הניו יורקים ליטל לואי וגה וקני "דופ" גונזלס בפרוייקט החלוצי Nuyorican Soul, שזכה לשבחי הביקורות. ב- 2006 הקליט עם אל ג'ארו את הדואט : Givin’ It Up שזכה בשני פרסי גראמי. לאלבומו האחרון של בנסון Song and Stories התגייסו כמה מגדולי הכותבים, ביניהם ביל וויט'רס (Lovely Day) וג'יימס טיילור.

בהופעתו בישראל יבצע בנסון מבחר שירים ויצירות אינסטרומנטליות מכל התקופות, את קטעי הג'אז שכבר הפכו לקלאסיקה וכמובן גם את הביצועים הווקאליים ללהיטיו הגדולים.

Give Me The Night בהופעה

הקליפ הרשמי

Whenever dark has fallen

You know the spirit of the party

Starts to come alive.

Until the day is dawning

You can throw out all your blues

And hit the city lights.

'Cause there's music in the air

And lots of loving everywhere

So gimme the night. Gimme the night.

You need the evening action,

A place to dine, a glass of wine,

A little late romance.

It's a chain reaction.

You'll see the people of the world

Coming out to dance.

'Cause there's music in the air

And lots of loving everywhere

So gimme the night. Gimme the night.

So come on out tonight

And we'll lead the others

On a ride through paradise.

And if you feel all right

Then we can be lovers ’cause I see that

Starlight look in your eyes.

Don't you know we can fly?

Just gimme the night. Gimme the night.

And if we stay together,

We'll feel the rhythm of the evening

Taking us up high.

Never mind the weather.

We'll be dancing in the street

Until the morning light.

'Cause there's music in the air

And lots of loving everywhere.

So gimme the night. Gimme the night

Writer/s: RODNEY LYNN TEMPERTON

mute max volume previous play stop next repeat shuffle Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin

דירוג: