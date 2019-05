ברוך בואכם למדלילנד. בחודשים הקרובים יאלצו צופי הדה וויס לבלות עם המגלומן. דורון מדלי ירד לפני עלות המסך על אביב גפן, המנטור הקודם. הוא טען ,שגפן היה כבד ורציני מדי, ובעונה שלו הוא יהפוך את הדרמה לקרקס עם הרבה צחוקים ופאן. תשאלו את נסרין קדרי. היא לא ממש צחקה בפרק הראשון של העונה. הבחור שעף על עצמו כאילו אין שופטים אחרים לידו, ניצל את הפונקציה החדשה, האווילית, של השופטים הנקראת "כפתור החסימה" וחסם לנסרין את המשתתפת הטבעית להצטרץ אליה – סמא שופאני, שבחרה לבסוף את שבת ודיין כמנטורים שלה. למה מדלי? הרוע או הפאן?

בהנחה, שלא הכל פאן בריאליטי, ורק עובדים עליך בעיניים – המדלילנד החליט להפוך את שגעון הגדלות שלו למוטו בתוכנית. זה החזיר לגמרי לימי הזכיה באירוויזיון 2018, כאשר דורון מדלי הכריז על הניצחון במילים "ממשלת ישראל מודיעה בתדהמה" בניסוח המדויק של איתן הבר על הירצחו של יצחק רבין כדי ליצור אווירה הסטורית. אם לא די בכך – ניכס לעצמו את הניצחון באירוויזיון וטען ש"נטע רק נקלעה לסיטואציה". כבר אז התברר כי הבנאדם מאוהב בעצמו, הרוס על עצמו, מאמין שהוא האיש שהביא גאולה לישראל. הוא הוא ורק הוא. והנה – הוא מזמין את הנבחנים ופותח בפניהם של שערי המדלילנד, האיש לא הפסיק לדבר בשבחו-הוא, לספר כמה הוא כזה וכזה, ומה היה עומר אדם בלעדיו. וגם שם רגליים לחבריו השופטים.

מדלי יודע, שגם בעצבים אתה גונב את ההצגה, הגם שהכל לכאורה הצגה. הוא מספיק ערמומי להבין שרק ככה יהפוך למסמר. גם זו שיטה. נתנו לך רישיון להיות שופט – אז לך על זה עד הסוף.

תוכנית ריאליטי מוסיקה אחרי חגיגת האירוויזיון היא אנטי קליימקס היסטרי. די, תנו לנוח. תורידו להבות. קצת שקט. אבל לטלוויזיה יש לוח תוכניות, ויוצאים שוב לדרך להביא עוד זמרים ואודישנים לסלון הישראלי. לוחצים על כפתורים, כיסאות מסתובבים. כמה אפשר עם זה.

לעצם העניין: יש שופטים חדשים בדה וויס ישראל: אהבתי את התזזית של נסרין קדרי. את יובל דיין הייתי מוציא משלומי שבת. למה להפריע לו? עברי לידר יהיה ככל הנראה המבוגר האחראי שינסה לעצור את הסחף האנוכי של איש המדלילנד.

לריאליטי יש גם רציונל ציני, שאי אפשר ככל הנראה בלעדיו. את הטרגדיה של אורי ברכה, שאביו תת ניצב אפרים ברכה ז"ל התאבד – ניצלו עד הסוף למסחטת דמעות, שהרגישה לי מניפולציה, גם אם מדובר בתחושות אמת, ללא ספק.

מוסיקה: עמית שאולי הציגה שבירות קולית יפה ב-Rise Up של אנדרה דיי. דניאל ג'מל צבע את "איפה הית" של בית הבובות בצבעים מאוד יחודיים. קאבר מצוין. לשים לופז, העולה החדש, ששר In My Blood של שון מנדז יש פוטנציאל להגיע רחוק. סמא שופאני תצטרך ככל הנראה לצאת מהערבית שלה כדי להשתלב בתוכנית. הייתי נותן לה להמשיך בשפתה ובסגנונה.

המיוחדת של הפרק הראשון, שהורכב מטלאי אודישנים (שימו לב לחיצוניות השונה של נסרין משיר לשיר) היא שירה זלוף בת 17, שעושה כבוד למוסיקה ישראלית איכותית ותיקה. זלוף הציגהי יחוד קולי ואישיות בוגרת ומאוד מיוחדת. הדואט שלה עם עם יובל דיין לשיר "אמא" היה ההיילייט של פתיחת העונה.

יובל דיין שירה זלוף – אמא

