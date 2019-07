סוזן בכר בת 21 מת"א שרה Eye Of The Needle המוכר מסיה. כל נבחרות השופטים כבבר נסגרו, ונותר רק לדורון מדלי לבחור ולהשלים את הנבחרת שלו. למרות הביצוע הטוב, החליט לא ללחוץ. נימוקו: "אני עיף מבנות ששרות באנגלית". הבנתם את זה? לאיש שהביא את נטע ברזילי ואת השיר Toy לזכיה באירוויזיון – נמאס לשמוע בנות ששרות באנגלית. יובל דיין ניסתה להיחלץ לעזרתו: "כאן אנחנו בארץ, ואילו נטע היה חו"ל", ושוב העידה כי כשופטת היא בעיקר קישוט נחמד הצמוד כתאום סיאמי לשלומי שבת.

צדק עברי לידר כשאמר – שדווקא דורון מדלי צריך להבין ולדעת שזמרים וזמרות שרים כיום באנגלית". גם שלומי שבת נשאר כמעט מנוטרל כשהוא שומע מתחרים באנגלית. גם לו יש להבהיר, ששפה אינה יכולה להוות מחסום בפני מתמודד. להיפך: באודישנים רבים – מתמודדים התעלו על עצמם באנגלית, בעוד בעברית נשמעו פחות טוב. זכור למשל, הביצוע המצוין של ליאור בניסטי ל – Sorry Not Sorry של דמי לובאטו.

שערי המדלילנד נסגרו בסופו של דבר – עם שיר בערבית Ala Bali, שכבר כיכב בתוכניות ריאליטי מוסיקה (לואי עלי שר את השיר ב"אייל גולן קורא לכם") בביצוע רגיש של אלעד אהרן. זה היה רגע יפה עד מרטיט, ויצא מתוק מעז – דה וויס זכתה לשיר בשפה הערבית, שיותר מאשר ראויה להיות נוכחת בתחרויות מוסיקה שנערכות במדינה שהשפה השניה הכי מדוברת בה היא ערבית. הפלורליזם צריך להיות פונקציונאלי. זמרים ששרים טוב באנגלית, לא יכולים להיפסל בגלל ששופט אינו יכול לשמוע אנגלית, ספרדית או כל שפה אחרת. האם הפקת התוכנית היתה מאפשרת למקסים צ'ייקובסקי לשיר בקזחסטנית שבה הוא שולט? הצחקתי אתכם? שפה אינה מקור לאפליה, והשאלה היא אם זמר ששר בערבית יכול להגיע רחוק – עד שלבי הגמר, שלא לדבר על זכיה. נקודה למחשבה.

