מהי השאיפה של המועמדות בדה-וויס 5 שנת 2019: ליאל מעודד בת 19 ששרה "לא מוותרת" של ריטה, רוצה להיות "דיווה" כמו מריה קארי וויטני יוסטון. גם ניצן מנחם בת 24 מקרית מלאכי ששרה "חופשיה" של שרית חדד אומרת בצורה הכי ישירה ופשוטה – אני רוצה להיות דיווה. ניצן גם מוסיפה: "דורון מדלי יודע לייצר דיוות". תוכניות הריאליטי מוסיקה מטפחות את פולחן הסטאריזם, אבל מסייעות לחלום לטבוע בביצת הפרובינציאליות עם הרבה דמעות של אמהות, שמאמינות שהבנות שלהן הן דיוות. כשיתעוררו מהחלום, יבינו את מהות האשלייה.

דה וויס הופכת יותר ויותר תוכנית של גחמות, דאחקות וחנפות. שולחן השופטים הוא יותר תפאורה של ליצנים וראשים ריקים מאשר חבורה של אנשי מקצוע דעתניים. יובל דיין היא קישוט. שלומי שבת נוכח. נסרין קדרי – ליצנית. מדלי – ממשיך לעוף על עצמו ומחפש רק "אנרגיות" בביצועים. עברי לידר – מנסה להיות המבוגר האחראי. לרדת לרזולוציות. כשכל השופטים היללו את הביצוע של ניצן מנחם ל"חופשייה", הוא היחיד שהבין כי לא מדובר בקאבר ייחודי אלא במשהו ברמה הרבה יותר נמוכה מהמקור. הא גם מי שזיהה אודישן לא מדויק של עומר אבו בן 17 מקרית ביאליק ששר "הסוף הטוב הזה" של יובל דיין, שכמובן התמוגגה לכך ששרים שירים שלה, אבל לא אמרה שום מילת ביקורת על הביצוע.

כשדוריס נמני שרה אלאניס מוריסט, יובל דיין התנצלה שלא הסתובבה יחד עם שלומי שבת – "כי הרגשנו שאין לנו מה לתת בסגנון הזה". מישהו צריך ללחוש על אוזנה של דיין, ששופטים בתחרות מוסיקה צריכים לקבוע דברים לא לפי סגנון אלא לפי איכות ביצוע, וגם – שהיא אינה יכולה לדבר בשמו של שלומי שבת בהנחה שיש לו דעה עצמאית.

המשפט הכי חכם שאפשר היה לשמוע מנסרין הוא "מוסיקה באה מהלב, ולא נגעת לי בלב". במקרה של אפק לאמור ששר I'll Be There For You. שלומי שבת מתקשה לשפוט זמרים ששרים באנגלית. "השאלה היא אם היא פתוחה למוסיקה בעברית" אמר על חנה אסייה בת ה-18 מבאר שבע. כמו יובל דיין, גם כאן הקריטריון השיפוטי אינו מקצועי. שפהאינה יכולה להוות מחסום בפני שופט בתחרות מוסיקה. הרי ישראל שולחת זמרים לאירוויזיון לשיר באנגלית!

דורון מדלי עשה עצמו מיתמם כששאל את חנה אסיה "אמא שלך שרה?" כשנענה בשלילה, המשיך את השאלה: – "אז מה הכוונה שלך להגשים את החלום שלה?" . נו, באמת, עד כדי כך הוא תמים. לא מתאים למדלילנד. כאילו אינו יודע שלהורים ולילדים יש חלום משותף.

פרי בשל לתוכנית ריאליטי: בחורה דתיה ברמ"ח אבריה – שרה. בת אל ירימי מקדומים שרה "יחפה" של אביב גפן

אנרגיות: הגרסה של אדר ובר אלפנדרי ("דור המבול") מרחובות ל"השמלה ממדריד" של "מוניקה סקס". קינוחים: עידן עמדי ויובל דיין – "עד שתחזור". עוד זריקת עידוד סתמית לרייטינג.

