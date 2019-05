אירוויזיונים עושים טוב לקריירה של דנה אינטרנשיונל. היא אייקון בהסטוריה של התחרות, וכשזו נערכת כאן, היא מככבת מחדש על תקן זוכה בתחרות עם כל הטררם של הלבוש תוצרת מעצב העל ז'אן פול גוטייה והמשמעויות החברתיות-מיניות. בבחירת השיר לתחרות – לא נטלה סיכונים והלכה על קאבר לאחד מלהיטי הענק של המילניום – Just The Way You Are של ברונו מארס מ-2010, שמספר הצפיות בו ביוטיוב – כמליארד ושלוש מאות מיליון! זהו השיר המוביל מאלבום הבכורה שלו Doo-Wops & Hooligans, שנכתב והופק ע"י הופק ונכתב על ידי הסמיזינגטונס, נידלז וקליל וולטון והגיע למקומות הראשונים במצעדי הסינגלים בארה"ב ובבריטניה באותה שנה.

המילים קיטש יפה: "כשאני רואה פנייך, לא הייתי משנה דבר בהן, כי את נפלאה כמו שאת".. הכי לא מקורי אבל הכי פשוט, הכי אמין. קול של ברונו מארס שידר דכדוך מלטף. המוסיקה – פופ . classic love song. נגיש, קליט. נעים לחזור אליו.

דנה אינטרנשיונל עטפה את השיר במעטה מסתורי אפלול בחלקו הראשון של השיר. ההאטה של הקצב העניקה פרשנות אינטימית חדשה לשיר. אבל בהמשך עלולה המסך על השיר, והוא עובר במעבר חד לרחבות בקצב אלקטרוניק דאנס מיוסיק מוכר. המעבר אטרקטיבי. אינטרנשיונל מוותרת על קוהרנטיות למען החגיגה המסר האנושי והקלישאה ("לאהבה אין גבולות, לא דת, לא גזע") לאוהבים באשר הם (נשיקות באולם), מחליפה הילוכים למען החגיגה?

מבחינת ההפקה והשאו – המעבר החד שירת את המטרה כולל החלק הדיבורי שנוסף לשיר. סביר להניח שלא טיב הפרשנות העסיק את אינטרנשיונל ומפיקי השיר – אלא האימפקט שלו על במת האירוויזון. מבחינה זו – השיגו את המטרה.

Oh, her eyes, her eyes, make the stars look like they're not shining

Her hair, her hair, falls perfectly without her trying

She's so beautiful, and I tell her every day

Yeah, I know, I know, when I compliment her she won't believe me

And it's so, it's so, sad to think that she don't see what I see

But every time she asks me do I look ok, I say

When I see your face, there's not a thing that I would change

Cause you're amazing, just the way you are

And when you smile, the whole world stops and stares for a while

Because girl you're amazing, just the way you are. Yeah.

Her lips, her lips, I could kiss them all day if she let me

Her laugh, her laugh, she hates but I think it's so sexy

She's so beautiful, and I tell her every day

Oh, you know, you know, you know, I'd never ask you to change

If perfect's what you're searching for then just stay the same

So, don't even bother asking if you look ok

You know I'll say

When I see your face, there's not a thing that I would change

Cause you're amazing, just the way you are

And when you smile, the whole world stops and stares for a while

Because girl you're amazing, just the way you are

The way you are, the way you are

