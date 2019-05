אנחנו קשורים כמעט בטבורנו למוסיקה האמריקנית החדשה, אבל כמה באמת שוחים באוקיינוס של ההיפ הופ. מדי שבוע יוצאים עשרות אלבומים חדשים. קחו את "הבריחה מניו יורק", אלבום הבכורה המיוחל של להקת Beast Coast. חברי הקבוצה הם בין השאר פלאטבוש זומביס, Underachievers וכמה חברים של Pro Era Collective. הכותרת של הפרויקט מתייחסת לסיפור המדע הבדיוני הקלאסי מ-1981 -"הבריחה מניו יורק". בסרט, מנהטן כולה הופכת לכלא ענקי שמור ומסוגר. האסירים מצליחים לחטוף את נשיא ארה"ב לתוך הכלא. סנייק פליסקן (קורט ראסל) נשלח למנהטן כדי להציל אותו.

קולקטיבים גדולים אינם חדשים בהיפ הופ אבל Beast Coast נבדלת מאחרים על ידי חיבור חכם של ל R & B, רגאיי, ראפ לתוך אלבום אחד. האחדות של האמנים האלה ברורה, אבל זה לא ממעיט מהיכולת שלהם לבטא את עצמם באופן אינדיווידואלי. כל חבר מכין מקום עבור רעהו, כמו שכל אמן מציג את הכישרון שלו לחוד וביחד. האלבום מאפשר מבט רחב יותר על הראפר המודרני – ומתברר כי המציאות המוסיקלית מורכבת בהרבה מכל הגדרה. קשת סגנונות כמו של דרייק, פיוצ'ר, קניה ווסט נמתחת כאן. כותרת האלבום מושלמת: הם אכן נמלטים מניו יורק סגנונית. זוהי הפקה עשירה אשר מאפיינת את הראש של פלאטבוש זומביס יותר מאשר חברים אחרים. אוסף טוב מאוד של שירים המיצגים אמנים שונים בעולם המחתרת של הראפ.

1. (It Ain't Easy, It Ain't Easy (feat. Flatbush Zombies, Nyck Caution, Kirk Knight, CJ Fly & AK

2. (Left Hand (feat. Joey Bada$$, Flatbush Zombies, The Underachievers, Kirk Knight, Nyck Caution & CJ Fly

3. (Problemz (feat. Erick the Architect, CJ Fly, The Underachievers, Zombie Juice & Nyck Caution

4. (Far Away (feat. Kirk Knight, Meechy Darko, Erick the Architect, Nyck Caution & Joey Bada$$

5. (Snow In the Stadium (feat. Erick the Architect, Joey Bada$$, Meechy Darko, Kirk Knight, CJ Fly & Issa Gold

6. (Rubberband (feat. Joey Bada$$ & Flatbush Zombies

7. (Distance (feat. Joey Bada$$, Issa Gold & Erick the Architect

8. (Bones (feat. Flatbush Zombies, The Underachievers, Nyck Caution & Kirk Knight

9. (Puke (feat. Nyck Caution, Erick the Architect, Meechy Darko, AK & Joey Bada$$

10.( Desperado (feat. Meechy Darko, Joey Bada$$, Zombie Juice & Kirk Knight

11. (One More Round (feat. Meechy Darko, Erick the Architect, Nyck Caution & Joey Bada$$

12. (Coast/Clear (feat. Joey Bada$$, Flatbush Zombies, Kirk Knight, Nyck Caution & Issa Gold

13. (Last Choir (feat. Meechy Darko, Kirk Knight, Erick the Architect, Nyck Caution & AK

Beast Coast - Escape From New York

דירוג: