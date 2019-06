הזמנים משתנים, השירים נשארים. רק תחשבו מה קרה בעולם מאז שקרידנס קלירווטר ריבייבל (Creedence Clearwater Revival) הוציאו אלבום הבכורה שלהם בשנת 1968. האדם הלך על הירח, פסטיבל וודסטוק, מלחמת וייטנאם הסתיימה, פרשת ווטרגייט, המהפכה באירן, המלחמה הקרה הסתיימה, חומת ברלין נפלה, אסון 9/11, מלחמת עיראק ,גבר שחור נבחר לנשיאות בארה"ב, נישואי הומואים הפכו שגרה, העולם עבר התקדמות טכנולוגית אדירה, גם מהפכות רבות, ואחר כל אלה – השירים של אז חיים, נושמים, ממשיכים להיות מבוקשים כל כך שהם מייצרים הרכבי חיקוי לדבר האמיתי.

אם לחזור לדבר האמיתי – אלך על הקלישאה: גדלתי עליהם. הם נקראו Creedence Clearwater Revival, קרידנס קלירווטר ריבייבל, ואצלי התנגן ב-1969 שיר אחד נונסטופ – Proud Mary. הצלילים נכתבו בהשראת ספינת מעבורת על נהר המיסיסיפי. ה"פראוד מרי" בשיר הפכה בסופו של דבר לספינה שנעה על הנהר – Rolling On A River. השיר שהגיע למקום השני בארה"ב, נכלל באלבומה השני Bayou Country.

עוד שירים שהפכו קלאסיקה ברוק – I Put A Spell On You, Have You Ever Seen the Rain/ ההרכב אז כלל את ג'ון פוגרטי – שירה, גיטרה, מפוחית, סקסופון, פסנתר, טום פוגרטי – גיטרה, סטו קוק –בס. תופים – דאג קליפורד. המוסיקה של קרידנס קלירווטר ריבייבל הייתה סינתזה בין רוק ובלוז, בלוז וקאונטרי, אבל בעיקר רוק שורשי בעיבודים אנרגתיים מהודקים, כאשר קולו של ג'ון פוגרטי היה חלק בלתי נפרד מהצליל. פוגרטי – גם במוסיקה שכתב – העניק ללהקה ייחוד של רוק בסיסי ראשוני. הלהקה המקורית התפרקה ב- 1972, כל אחד מהאחים שהנהיגו את הלהקה פתח בקריירת סולו ומאז הקלאסיקה יצרה תעתיקי סגידה בשינוי קל השל השם. היתה חבורה שנקראה Creedence Clearwater Revisted. להיכל התרבות הגיע חבורה הקוראת לעצמה Creedence Clearwater Revived אנחנו כבר 47 שנה אחרי שג'ון פוגרטי עזב את הלהקה המקורית. וסימן את סופה של קרידנס קלירווטר ריבייבל. רשימת שירים קלאסיים היא כל הסיפור. היא מושכת אותך, לוקחת אותך בשבי הנוסטלגי, ואתה מצטרף למסע לאחור במנהרת הזמן של הרוק ע"י זיהו הלהיטים הגדולים.

יש מי שאינם מוכנים לשמוע מלהקות מחווה, עד לרגע שהם לא שמעו את גרסאות המחווה. . . כל מה שנותר זה מבחן ההצדעה של של הסולן והגיטריס פיטר ברטון , המתופף ג'ף המונד , הגיטריסט גרהם פולוק, ונגן הבס אלן סגר. קרידנס קלירווטר רביבד עושים מחווה למוסיקה שהם אוהבים; ננסח זאת כך: חברי הלהקה הזאת מאוהבים במוזיקה שהם מבצעים.

Green River Lodi Commotion Who’ll Stop The Rain Susie Q Hey, Tonight Long As I Can See the Light I put a Spell on You Down on the Corner Lookin’ Out My Back Door I Heard It Through The Grapevine The Midnight Special Bad Moon Rising Proud Mary Fortunate Son Encore

Have You Ever Seen The Rain?

Travelin’ Band

Up Around The Bend

