מוסיקלית, זה היה אחד מחצאי הגמר המשעממים ביותר בתולדות האירוויזיון. מזל שהיה הפתיח המדהים של נטע ברזילי, ובהמשך המופע של דנה אינטרנשיונל. פסגת הקיטש המשובח והמהוקצע, המרהיב, הביזארי, שאפו!

מזל שההפקה הית אחת מפסגות האירוויזיון לדורותיו. דוז פואה יזראל, להפקה. לעריכה, לוידיאו-ארט, לפירוטכניקה, לתאורה, לבימוי, לתמונה. הרימו את השירים, אפילו את הכי האנמיים שביניהם. גם המנחים באינטרקציה מוצלחת של פלירטוטי אירוויזיון חלולים מחויכים, בה בלטה לוסי איוב בחן ובמקצועיות. התמונה על מסך HD – חבל"ז.

שירים סבירים: טאמטה מקפריסין שרה Replay. על אהוב שתקוע בה כמו שיר אהבה, שמתנגן ללא הפסקה. טקסט סתמי. מוסיקה: הקלילות הנסבלת של האלקטרוניק דיגיטאל מיוזיק. די מול ממונטנגרו עשו דרכם לגן עדן של האהבה. בלדה שגרתית חותרת לשיאי הרגש. "אני בגן העדן נופל ישר לתוך הלב שלך" שר הצמד בהתרפקות. לא נפלתי.

דארוד וסבסטיאן ריימן מפינלנד ייצרו דרמה קצבית על רקע טקסט נאיבי משהו שאומר: "איך אנחנו יכולים לישון בלילה/ / כאשר אנו יודעים מה קורה עם העולם". כשזה מגיע בפופ מתקתק, לא נשאר הרבה מהנרטיב.

ארבע הבנות מלהקת "טוליה" הפולנית מחפשות שורשים. בתרגום – Fire of Love. מוזיקה עממית קלאסית בסגנון "הקולות הלבנים" (סגנון שירה מזרח-אירופי מסורתי) שירת נשים ברגיסטר גבוה. מגדל הפרחים על ראשן. התלבושות המסורתיות לא עזרו.

הצמד זאלה קראל וגאשפר שאנטל מסלובניה הלכו על שיר התפייסות ביחסים (Sebi) – "כאשר המוח שלך מלא/ אתה יכול להקשיב ללבי פועם/ כאשר הנטל שלך כבד/אתה יכול למצוא מקלט". בשפה הסלובנית זה נשמע שיר ערש – מי שנטה לנמנם הופתע לשמוע שהם עלו מהסמי פינאל לפיינאל במוצ"ש.

"לייק מלאווי", טריו אינדי-פופ מצ'כיה, שרו שיר פופ קצבי, קול גבוה, מתכתב עם שנות השבעים בואכה השמונים – על ידידה משכבר הימים שהוא אפילו לא זוכר את שמה, אבל מת לראות אותה באה אליו. הנחמד-בינוני הספיק להם לעלות שלב.

יוצי פפאי מהונגריה עם הקוקו המזדקר בפדחת שר בהונגרית על "אב" שסיפר לו סיפורים ואגדות, שיר שהחזיר את האירוויזיון שנות אור אחורה. ההונגרית היתה עוד מסמר בארון הקבורה.

הזמרת הבלארוסית זנה. שרה Like It קצבי, ססגוני, נפלא לרחבות, מה שהספיק להמשיך למוצ"ש. נבנה בוז'ונה הסרבית בת 25, מנוסת אירוויזיונים שרה Kruna, "הכתר", שיר אהבה, במלודרמטיות מודגשת בשתי שפות, אבל על רקע הרמה הנמוכה – גם הרגשנות המתפרצת המביכה הזו – בגמר.

אליוט הבלגי לא הצליח במשימה הזו, ובצדק. שיר על מאהב מיואש שלא גרם לי להשתתף בצערו במנגינה שנעה בין בלדה נוגה לקצב אלקטרוני נמרץ.

אוטו נמסדזה מגאורגיה הטיף במלודרמטיות גאה לעשות שימוש במוסיקה כדי לרפא פצעי חבר. הרצפט המייגע שלו לא עזר לארצו לעבור לשלב הבא.

האוסטרלים מתים לנצח באירופה. הפעם עם ציפור שיר אופראית שרוצה להשתחרר מכוח המשיכה של כדור הארץ. השילוב של דאנס, קביים גבוהים, שנראו כמו שיפודי ענק וניואנס קולי קלאסי היו פעלול לחשיבה מחוץ לקופסה.

האטרי, להקת טכנו-פאנק שהוקמה ב-2015 ניסתה לירוק לאירוויזיון בפרצוף במופע אקסצנטרי ובשיר פרובוקטיבי – "השנאה תנצח" – מוסיקת הטראש ההרמונית כל כך לא הפחידה, שההצגה שלהם טיפסה לגמר.

קונאן אוסיריז מפורטוגל שר Telemóveis בפורטוגזית בכוריאוגרפיית ריקוד מסעירה לשניים, בשיר שעוסק בשאלות פילוסופיות על המוות. האם אי פעם רצית לדבר עם מישהו שכבר מת? נדמה שהיומרה היתה גדולה על השיר החלש.

סראט מסן מרינו החזיר את האירוויזיון 40 שנה אחורה בפופ הכי שבלוני ובכוריאוגרפיה של חובבים. אם השיר הזה עלה לגמר, אז בטח מגיעה ליווניה, קתרין דוסקה להיות שם.

עלו לגמר: יוון, בלארוס, סרביה, קפריסין, אסטוניה, צ'כיה, אוסטרליה, איסלנד, סאן מרינו, סלובניה.

