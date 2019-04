"מא, קה נאדה!" (פורטוגזית ברזילאית: [mas ki nadɐ) הוא שיר שנכתב על ידי ז'ורז'י בן ז'ור Jorge Ben ונכלל באלבום הבכורה שלו (1963). גרסת הכיסוי שלו לשיר משנת 1966 הפכה להיט שחשף בגדול את המוזיקאי הברזילאי ומנהיג הלהקות סרג'יו מנדז.

מנדז שמע לראשונה את השיר כאשר עבד בברים בקופאקבאנה. "הבחור הזה בשם ז'ורז'י בן ז'ור נכנס וניגן את השיר. אהבתי את המנגינה. לגרסה שלי שיניתי את העיבוד וניסיתי להפוך את השיר למלודי עוד יותר. הקמתי להקה בשם Brasil '66. תמיד היו לי להקות אינסטרומנטליות, אבל כשהוספתי את שתי הזמרות – לאני הול וביבי ווגל – המוסיקה נשמעה שונה. הקלטנו את השיר בלוס אנג'לס בלייב – אני בקלידים, תופים, בס וגיטרה אחר כך ההכפלנו את השירה"

"זה היה שיר נהדר, כייפי להצטרפות, אבל לא היה לי שמץ של תחזית שאחרי ההשמעות הראשונות ברידיו הוא יהפוך להיט ענק בארה"ב ובשאר העולם זה היה השיר הראשון בפורטוגזית שהפך להיט, וזהוא פתח בפני הרבה דלתות. קשרתי קשרים מקצועיים ע פרנק סינטרה, שהפך לחבר טוב. עבדתי עם פרד אסטר, שרקד למוזיקה ברזילאית. ואז, 40 שנה מאוחר יותר, Mas Que Nada חזר השיר לימיו הגדולים בגרסת Black Eyed Peas . הרעיון של will.i.am להוסיף לשיר ראפ היה נהדר. היום צעירים קוראים לי הבוס של בוסה נובה".

וויל-איי-אם: "אני כבר מעריץ של סרג'יו מאז שהייתי 16. הכרתי אותו כאשר ההרכב A Tribe Called Quest השתמש בסמפל של בוסה נובה. בשנת 2003, Black Eyed Peas היו סיעור מוחות עם מי אנחנו יכולים לשתף פעולה. כמעט בצחוק, אמרתי סרג'יו מנדז. הבחור בחברת התקליטים אמר: "אני מכיר את סרג'יו ואני הולך לקשר ביניכם." הגעתי לביתו של סרג'יו עם כל תקליט שאי-פעם הפיק, ואמרתי לו : "אני המעריץ הכי גדול שלך." הוא התחיל לבכות מהתרגשות לשמוע שהנוער עדיין מקשיב למוסיקה שלו. "אמרתי לו :" אחי, המוסיקה שלך היא הבסיס להרכב ההיפ-הופ האהוב עלי! "

"אמרתי לו שאני רוצה לעשות גרסת היפ הופ חגיגית של מא קה נאדה.הפזמון “Oriá raiô. Obá obá obá!” ", הוא מעין גרסה ברזילאית של "לה, לה, לה." סרג'יו לימד אותי איך מיליוני אפריקאים שהובאו לאמריקה הגיעו לברזיל, ואיך זה משתקף בהשפעה האפריקאית על ברזיל . להסתובב עם סרג'יו היה כמו לספוג את המוח שלו. הוא היה הייצוא התרבותי הראשון של המדינה ממנ ה בא, הביטלס של ברזיל"

את הקצב הקליטו בסאו פאולו עם כמה מוזיקאים, את הראפ בלוס אנג 'לס. וויל איי אם אילתר למיקרופון עם כל מה שבא לראש שלו כמו: “Mas que nada / Black Eyed Peas came to make it hotter / We be the party starters / Bubblin’ up just like lava”. זה עבד נפלא.

וויל איי אם: "הראפ שלי יצא מהשיר עצמו – היפ הופ מעורבב עם סמבה. המוזיקה הברזילאית היא אוניברסלית, כי האנשים שכתבו את השירים האלה חוו עוני והעריכו שמחה, והיו מסוגלים לבטא את הרגשות המורכבים בשירים. העבודה עם סרג'יו היתה מבחינתי מימוש חלום".

גם בהופעתו בישראל ביוני 2016 שילב מנדז ראפר בשיר הזה. הוא הבין כי נמדובר בקלף חזק המכניס את שיר שנות השישים חזק לשנות האלפייםץ

את השיר בגרסת ההיפ הופ ניצן למצוא באלבום Timeless, המוקדש לגרסאות של אמנים שונים לסרג'יו מנדז וברזיל 66

על ההופעה של סרג'יו מנדז בישראל יוני 2016

"מא קה נדה" – גרסת מנדז וברזיל 66

"מא קה נאדה" גרסת מנדז וויל-איי-אם מבלאק אייד פיז

"מא קה נאדה" – סרג'יו מנדז ולהרתו חוגגים בישראל יוני 2016