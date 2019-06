Yellow Days - Just When

Yellow Days הוא ג'ורג' ואן דן ברואק George van den Broek , בחור שמפיק מוסיקה מתוך סככת גן ביתו מאז גיל 16. מספרים כי המוסיקה שימשה לו אמצעי טיפולי נפשי בשנות העשרה האחרונות שלו. רק בן 20 נכון לכתיבת שירים אלה, נשמע כבר כותב שירים מיומן. ההסתתרות מאחורי Yellow Days סייעה לו לצמוח – כמוסיקאי וכאדם. המוסיקה שלו יכול להיות מסווגת כסול אינדי- רוק -ג'אז פסיכדלי. השירה חזקה, ייחודית, מעניינת.

"רק כאשר" הוא שיר על יחסים מנקודת מבטו. עוסק בתחושות מעורבות, בחלק אחד שיר אהבה, ובהמשך תמיהה אם האנשים שאתה אוהב יהיו או לא יהיו שם בשבילך בימים האפלים ביותר. האהבה נראית בסדר, אבל.. .הכל יחסי. ג'ורג' ואן דן ברואק מנסה להבין את עצמי ואת העולם סביבו. חלק התבוננת פנימית פסימית, חלק שיר אהבה אופטימי, "רק כאשר" עוסק במאבק של מי שמנסה להאמין שהכל יהיה בסדר ובאמון שהוא נותן במי שאוהב אותו גם בזמנים קשים.

מישהו כתב שהשיר נשמע כאילו האיש של Yellow Days מצא קלטת ישנה של סטיבי וונדר בפארק וניסה לעשו לה רימסטר. השיר בנוי סביב תופים מודגשים ובס פאנקי. הסאוןנד והקול משדרים נפלא את הנרטיב – במנגינה ובקצב פשוטים מופקים לעילא. להכניס לרשימות החובה של השבוע. גם של החודש.

Well sometimes it's hard

To see the wrong with your way

Oh babe, when, when you take a step back then

Oh, I wonder how it got so bad

And just when I think that everything's ok

A cloud comes along, and it pulls with fray

And I can't help but feel like I'm wasting the way

And I know that you love me baby

And it must hurt to hear me say, yeah

Well if you feel the way I do baby

Then I advise to be strong

Oh well the truth is

That no one really belongs, yeah

And, and when you, and when you take a step back, yeah

Oh, you realize that it ain't so bad

Cause when I feel like everything's going wrong

The sun comes out all day long

And I can't help but feel like it won't stay long

And I know that you love me baby

So I have to be strong, yeah baby

'Cause when I feel like everything's going wrong

The sun comes out all day long

And I can't help but feel like it won't stay long

And I know that you love me baby

So I have to be strong, yeah baby

Yellow Days - Just When

