"Back To Love" הוא הסינגל השני מהאלבום הקרוב של כריס בראון , "אינדיגו", שיוצא אחרי “Undecided” ("מתלבט"). בראון מתאר אהבה טהורה עם עליות ומורדות, כשהוא מבקש בנימה של התנצלות להיות הגירסה הטובה ביותר של עצמו באמצעות השיבה אליה (לאהבה).

אולד סקול ר-נ-ב נוסח השבעים. מייקל ג'קסון נמצא לחלוטין במוסיקה של כריס בראון – גם בכל מה שקשור להפקה ולקידום (קליפ), גם במהלכי הריקוד בסרטון שצולם בפריז. לא משהו שמוסיף לבראון נקודות זכות על מקוריות. צד שני, סנגוריו יאמרו כי כריס קרוב לשורשיו, חוזר לוייב הקלאסי של ה – R & B, וכי הצדעה למייקל ג'קסון היא ג'סטה שקשה לזלזל בה, גם בימים שהוא (ג'קסון) מואשם בפדופיליה.

I, I know I might let you down/ Every twice in a while and I apologize/ I get emotional sometimes, ha

But I'll keep running with my best foot forward/ 'Cause the race to love is never over/ I wanna be better for ya

You opened my heart, oh/ You got me back to love/ Back to love/ Let's get back to love

I know I lost it, now I wanna get it back/ You know I wanna get it back/ There's a light on the path

And now I found it, here with you is where it's at/ Now I'm never looking back/ No, I'm never going back

I, I might get lost in the clouds/ Every once in a while, but I found a way out, huh/ I get stronger with time, ooh

You opened my heart, oh Oh/ You got me back to love Oh, woah/ That's where I'm meant to be, that's where I'm meant to be

Ooh, back to love/ Right where we're meant to be, right where we're meant to be/ Can we get back to love?

Can we get back? Can we get back?/ To how we used to be/ I know I lost it, now I wanna get it back

You know I wanna get it back/ There's a light on the path/ And now I found it, here with you is where it's at

Now I'm never looking back/No, I'm never going back

Chris Brown Back To Love

mute max volume previous play stop next repeat shuffle Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin

דירוג: