מאיה איזקוביץ הגיעה לראיון חמושה בגיטרה אקוסטית. היא שרה שני שירים: Sparkle מהאלבום החדש ו – Safe & Sound מהאלבום הראשון. עד שלא מאזינים, לא מבינים כמה היא זמרת-יוצרת ליגת על. אחרי שהיא שרה – נשארתי ללא אומר ודברים. כל המוסיף מילה גורע. הטונים העמוקים שלה מעבר לפונקציה של שפה. מזכירה זמרות גדולות ששמענו בעבר, ועדיין זו היא ולא אף אחת אחרת.

סיבת ההתכנסות: פסטיבל סולם יעקב. מביאה את האלקטרו רוק שלה לאירוע פולקלוריסטי בלב הכינרת. בתוכניה כתבו כי היא מוציאה אלבום שני. לידיעת היח"צ: מאיה מסרה לי אלבום שלישי Sparkle.

זה הולך ככה:

I'm not where I'm supposed to be / I'm going in circles / Going in circles

I should get away from here / There's a better place for me / Better place for me

Trying to play my symphony / But there's so much noise around / So much noise around

Constantly fighting for space / I need to clear my mind / Need to clear my mind

I want to be empty, be empty

תקשיבו לביצוע. איזקוביץ' מעניקה לחוסר שביעות העצמית עוצמה פנימית. די בגיטרה אקוסטית (הביצוע הפרטי מאוד שהיא העניקה לי) אבל ההפקה המוסיקלית של תומר יוסף עידכנה את השיר בסאונד שמעיף אותו ואותה מהחדר האינטימי לבמת הרוק או כמו שאומר השיר: "A sparkle lights a fire / I'm high, I'm a butterfly". ניצוץ מדליק אש. אני גבוהה, אני פרפר.

הפרפר שר Temporary Home. מאיה איזקוביץ' יחד עם תומר יוסף אומרים לנו: חארה כאן, אבל ואללה, המוסיקה, הגרוב ממתיקים את הגלולה המרה. מה מר? שכולם חסרי סבלנות, וכל דבר הורג את הדמיון שלך, הכל כל-כך מלא תוקפנות, אין התייחסות אליך, אתה מאבד את הקשר, נמצא בבית זמני. לא בטוח שמאיה איזקוביץ, אמנית רוק אלטרנטיבית הגיעה לבית הטבעי שלה, אבל כמי שהבית שלה אינו קבוע, מה רע לצאת לטיול באיים הקריביים, מקום בו המוסיקה אומרת חופש, סובלנות, אחווה.

בינתיים זוהי יפו. ראיון. פעם אחרונה ששמעתי אותה היתה בערב עם ירמי קפלן. שרו דואט נפלא של Tainted Love, להיט השמונים של סופט סל. איזקוביץ אוהבת לעשות קאברים. עשתה את ריהאנה, טרייסי צ'פמן, ג'סטין טימברלייק. הגוגל סיפר בהכנה לכתבה, שהיא שהתה תקופה בניו-יורק, אז נולד אלבום עם המפיק יונתן דגן. על האלבום ההוא All Of The Miles כתבתי בזמנו – "האלבום הזה לא יישאר כאן. All Of The Miles צריך לצאת לדרך ארוכה של אלפי מיילים. זה היה מסע נפש של זמרת-יוצרת אותנטית, שמשרטטת בקווים מלודיים יפהפיים את תחושותיה, והמעטפת המוסיקלית (יונתן דגן) מחבקת. בין השאר חיממה את סוזן וגה. החזרה לארץ החזירו אותה לצפון, נופים שהזכירו במשהו את כרכום, ישוב הולדתה וילדותה (1987) להורים מדרום אפריקה. גיטרה בגיל 14. אלבום בכורה Safe & Sound כעבור 7 שנים.

את המיני אלבום החדש הפיק לה כאמור תומר יוסף. עולם חדש מבחינתה. יוסף שותף בנוסף להפקה גם להלחנה ולכתיבה. התרחש תהליך אינטנסיבי, שבו נכנסו מאיה ותומר לאולפן , ימים של דהירה על רכבת הרים של עולמות מוסיקליים שונים. לפני "סולם יעקב" ובכורת המיני אלבום החדש, שמענו צלילים ושאלנו שאלות.