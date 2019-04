אחרי 21 שבועות בראש טבלת נמכרי הג'אז בבילבורד מנסים לברר מפתחות הצלחה של אחד מזמרי הפופ-ג'אז המצליחים ביותר בשנים האחרונות. לאחר Nobody But Me שיצא ב-2016, מייקל בובלה לקח פסק זמן כאשר בנו נח אובחן כחולה בסרטן. Love מציין את הניצחון על המחלה וחידוש הקריירה. אין שום ספק: הזמר הזה מחזיק בנוסחת הצלחה ממדרגה ראשונה, שאין לשום זמר ג'אז בעשרים השנה האחרונות.

When I Fall in Love בפתיחה מסביר את אחד המרכיבים של הצלחתו הוא – בחירה נכונה של השירים שמציגים את הכישרון והקול שלו בצורה האופטימלית. I Only Have Eyes For You הוא סטנדרט שמתלבש עליו ככפפה בעיבוד במיטב המסורת של פרנק סינטרה המשלב ג'אז ביג באנד וכלי מיתר. הוא מצליח לשמור על מהוקצעות וליטוש גם ב – Such a Night המוכר במקור מה"דריפטרס", חוזר לתור הזהב של הפופ ב – Unforgettable שמזוהה עם נט קינג קול, ומשיב רוח חדשה ב – When You’re Smiling. בין השירים המקוריים – ממתק פופ כמו Love You Anymore, בחירה של בובלה על מנת לגוון את הצליל הג'אזי. גם הגיוון הזה הוא מפתח להצלחת הענק שלו.

Forever Now הוא השיר האישי שלבובלה יש יד בכתיבתו – השיר הפחות מוכר באלבום בליווי פסנתר – שיר אהבה לילדיו. בין הקאברים הבולטים La Vie En Rose עם הזמרת ססיל מקלורין בטעם אולד סקול נוסטלגי נינוח ומאופק. לעומת זאת My Funny Valentine קיבל עיבוד דרמטי שיכול להפוך אותו שיר נושא בסרטי ג'יימס בונד. בסיום חוזרים למסורת הסטנדרטים ב – Where or When של רוג'רס והארט, וכאן בובלה שוחה כדג במים. הגיע הזמן להפסיק להשוותו לפרנק סינטרה. ברור היום כי גם אם מדובר בהשפעה חזקה – זה הסגנון שלו, ומבחינה זו – הוא אחד מהיורשים הגדולים שלו.

1. When I Fall In Love

2. I Only Have Eyes for You

3. Love You Anymore

4. La Vie En Rose feat. Cécile McLorin Salvant

5. My Funny Valentine

6. Such a Night

7. Forever Now

8. Help Me Make It Through the Night feat. Loren Allred

9. Unforgettable

10. When You’re Smiling

11. Where or When

