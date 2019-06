ג'אז ישן הוא מתכון לשילוב של נוסטלגיה ובידור. מסורת ניו-אורלינס מנצחת כשמדובר בסידני בשה. שומעים את צליל הסקסופון סופרן של אוליביה פרנק ונזכרים בלהיט ישן שנקרא Petite Fleur -"הפרח הקטן", שהסקסופוניסט סידני בשה הקליט עם תזמורת, קלוד לותר בפריז ב-1952. ההרכב שהגיע מצרפת לפסטיבל וניגן באולם "אסיה" אמנם נקרא "סידני בשה מסנג'רס"

לאונרד פדר באנציקלופדיה של הג'אז שלו כתב על בשה: "הוא שמר על סגנון צבעוני עם ויברטו כבד ויצר קווים מלודיים חזקים". בשה הקליט עם לואי ארמסטרונג קטע ששימש תזמורות לאורך שנים – Cake Walking Babies From Home. תקופה ארוכה ניגן באירופה, במיוחד במועדוני פריז, שם הסתבך עם החוק וישב בכלא.

ההרכב שניגן בהשראתו בניהולו של אוליביה פרנק כולל בנו ז'אן-בפטיסט פרנק (פסנתר), בנואה דה פלמנסיל (טרומבון), יאן לו ברטרן (קונטרבס) תומס רסין (תופים). הרפרטואר של הלהקה מורכב מיצירותיו של סידני בשה, נוסף על סטנדרטי ג'אז וקטעים מקוריים האטרקציה היא הנשיפה בסופרן – עוצמתית, מלאת נשמה וחיות. השילוב עם הטרומבון והפסנתר מעניק לצליל הישן של סידני בשה חיים חדשים. פרנק הבן של אוליבייה יצר סגנון נגינה המערבב אלתור מלודי בסגנון הסטרייד פיאנו בהשפעה בולטת של הפסנתרן האגדי פטס וולר. אם נוסטלגיה לסגנון של סידני בשה – אז הצליל הנפלא של הרבעייה הזו.

את הבידור שבנוסטלגיה לג'אז הישן קיבלנו בחגיגת הג'אז של "פסגת חצוצרנים במחווה ללואי ארמסטרונג" עם הרכב ה"ישראדיקסי" בניהולו של החצוצרן אברהם פלדר. ההרכב כולל אחדים מנגני הג'אז הותיקים בסצנה המקומית כמו הסקסופוניסט מורטון קם (קלרינט וסקסופון טנור),ז'אק סאני (סקסופון סופרן) ודור צעיר יותר – יוסי רגב (טרומבון), שי בוקסבאום (טובה) ונגנים שמוסיפים את האלמנט העממי למוסיקה הניו-אורלינסית – פאול דרק מור (קרש כביסה, יוקללי, בנג'ו) אהרוני בנארי (בנג'ו) והמתופף עמיר דוד. להרכב הצטרפו במהלך הערב אורחים: החצוצרן הבריטי אנריקו תומאסו, וברוס האריס, החצוצרן הצעיר שנולד וגדל בברונקס ונחשב לאחד החצוצרנים המבטיחים בג'אז של ימינו.

לואי ארמסטרונג, המוסיקאי, החצוצרן והזמר מגלם עד ימינו את עידן הג'אז כולו. כשרונותיו הטבעיים ואישיותו הם שעומדים לו עד היום. הוא הביא לג'אז עושר מלודי גדול במוסיקה חדשה ומתחדשת, ביטוי אישי בנגינה וטכניקה יוצאת מגדר הרגיל. ארמסטרונג סיפק השראה גדולה ליוצרי הג'אז ולנגניו. הערב באולם "רקנאטי" שנועד להוקירו ולהצדיע לו בגדול, לבש בדרך כלל אופי של אירוע בידורי ממדרגה ראשונה בניהולו המוזיקלי (עיבודים, תזמורים) של אברהם פלדר, עם לא מעט הצחקות, גימיקים והחנפות לקהל + תזכורת ללהיטים קלאסיים של ניו אורלינס מ – Let My People דרך עיבודים לשלוש חצוצרות ועד צעידת הסיום של הביג בנד עם When The Saints Go Marching In. זה היה ערב מאוד "מסחרי" במחווה של פנים צוחקות ושמחת חיים עממית מופגנת ומענגת לענק הג'אז.

צילום: מרגלית חרסונסקי

