. "Sucker Punch" הוא אלבום הבכורה של בת ה- 22 מנורבגיה. סיגריד עושה פופ מודרני איכותי מאוד. היא נשמעת המוכשרת האטרקיבית החדשה, הזמרת שמתעמתת לאורך השירים עם רגשותיה, אם היא שרה על מחשבות ברגעים רומנטיים בשיר “Mine Right Now” נאבקת בפחד הבמה ב“Sight of You” או מכריחה את עצמה לצאת מדכאון אחרי פרידה ב "אל תרגישי כמו בוכה". אותה תחושה זו של התגברות על ספק מוצאת את ביטויה במוזיקה על מצבי הרוח שהיא מקרינה. את השירים ניתן לחלק 2 קטגוריות; שיר אפביט (כמחצית האלבום) ובלדות עדינות שמראות צד אחר שלה. בין השירים הקצביים – Sucker Punch, שיר על מערכת יחסים בלתי צפויה ועל הרגשות שמתלווים אליה. סיגריד בדרך כלל קצת צינית עם סיפורי האהבה שלה. כאן היא נשמעת מאושרת. "זה הכה בי כמו מכת פתע. רק מבט אחד וזה קרה. אני מפחדת ש זה עלול להסתיים רע, אבל אני עדיין חוזרת לזה – מכת פתע".

גווני קולה היפים מעטרים את Never Mine משירי ה – EDM היפים באלבום. שיר על יחסים שלא יגשימו את עצמם, כי הוא מעולם לא היה שלה. קצב המידטמפו מעלה את השיר על מסלול radio friendly עכשווי מלוטש. Dynamite שאחריו הוא הניגוד הלירי המינורי של סיגריד, ליווי פסנתר, שירה אינטימית עירומה מחלחלת. שיר שאומר:

Don't know where I am with you/ Forgetting time and space with you. היא נשמעת לי משהו בין אדל לג'וני מיטשל, תערובת שעל הנייר מבטיחה מאוד. סיגריד גם מקיימת. בהאזנה שניה ושלישית יש כאן כמה שירים שגדלים בכל האזנה בזכות הביצועים הרעננים וההפקה המלוטשת.

Sigrid – Sucker Punch

1. Sucker Punch

2. Mine Right Now

3. Basic

4. Strangers

5. Don't Feel Like Crying

6. Level Up

7. Sight of You

8. In Vain

9. Don't Kill My Vibe

10. Business Dinners

11. Never Mine

12. Dynamite

Sigrid - Sucker Punch

