סמוקי רובינסון התבסס בשיר על האופרה האיטלקית "ליצנים" (Pagliacci) המספרת על ליצן, שעליו להצחיק את הקהל בזמן שהוא בוכה מאחורי האיפור שלו, כי אשתו בגדה בו. בסוף השיר שר רובינסון: "בדיוק כמו שפליאצ'י אני מנסה לשמור על פרצוף הליצן שלי".

סטיבי וונדר כתב את המוזיקה של השיר יחד עם האנק קוסבי, מפיק בכיר בחברת מוטאון הם הקליטו קטע (דמו) אינסטרומנטלי וביקשו מרובינסון להשלים את השיר. זה היה מהלך מקובל ליוצרים במוטאון לעבוד על שירים של אחרים באותו זמן. רובינסון רצה, שהצליל של השיר יתן תחושה של קרקס. מגוון של כלים שימשו אותו כדי ליצור את האווירה – ביניהם בסון ופיקולו.

עם להקת "הניסים" היה לרובינסון להיט גדול ב-1965 שנקרא "The Tracks Of My Tears". נושא דמעות הוביל מאזינים רבים לחשוב ש – The Tears of a Clown הוא המשכו. רובינסון ציין כי השירים שונים ועוסקים "תשוקות שונות". השיר הגיע למקומות הראשונים בארה"ב ובבריטניה, למרות שבמוטאון לא האמינו בפוטנציאל שלו להיות להיט גדול.

ויליאם (סמוקי) רובינסון ג'וניור היה אחת מהדמויות המזוהות ביותר עם חברת התקליטים מוטאון, שפעילותה בשנות ה-60 ולאחריהן, יצרה צליל סול ייחודי, והביאה לקבלת אמניםאפרו-אמריקאים בקהל הרחב. רובינסון פעל בשיתוף פעולה עם מייסד החברה ברי גורדי, הן כזמר מוביל, במסגרת להקתו "המירקלז", ובנפרד, במסגרת קריירת סולו מצליחה, והן כסגן מנהל החברה בין 1961 ל-1988. במסגרת זו הקליט רובינסון שלושים ושבעה להיטים שהגיעו לארבעים המקומות הראשונים במצעדי הפזמונים בארצות הברית בין 1960 ל-1987.

Now if there's a smile on my face

It's only there trying to fool the public

But when it comes down to fooling you

Now honey that's quite a different subject

But don't let my glad expression

Give you the wrong impression

'Cause really I'm sad, Oh I'm sadder than sad

Well I'm hurt and I want you so bad

Like a clown I appear to be glad ooh yeah

CHORUS:

Well they're some sad things known to man

But ain't too much sadder than

The tears of a clown when there's no one around

Oh yeah, baby baby, oh yeah baby baby

Now if I appear to be carefree

It's only to camouflage my sadness

And honey to shield my pride I try

To cover this hurt with a show of gladness

But don't let my show convince you

That I've been happy since you

’cause I need to go, oh I need you so

Look I'm hurt and I want you to know

For others I put on a show

CHORUS

Just like Pagliacci did

I try to keep my surface hid

Smiling in the crowd I try

But in a lonely room I cry

The tears of a clown

When there's no one around, oh yeah, baby baby

Now if there's a smile on my face

Don't let my glad expression

Give you the wrong impression

Don't let this smile I wear

Make you think that I don't care

'Cause really I'm sad

Writer/s: HENRY COSBY, SMOKEY ROBINSON, STEVIE WONDER

Smokey Robinson & the Miracles - The Tears of a Clown

