בקליפ יש מי שמזיל דמעות. לא לקחת ללב, למרות "גניבת הלב" שבשיר ונואשותו של שבור הלב. הטקסט הזה עובר אבל לא בבית ספרנו. גם כששרים – "את הסם שלי (You're my drug), את יודעת שאני מכור" (You know that I’m addicted) זה נשמע כמו שלג דאשתקד במוסקבה. לפי תחילת הקליפ יש כאן סיפור דרמטי שמתחיל מצילומי אולטראסאונד של הריון. מתברר שזו לא היא אלא הוא. הו-אה. קבלו את הטרנד – גברים בהריון. הומור רוסי שכזה.

אכן מדובר ב – צמד הדי-ג'ייז/מפיקים ממוסקבה, פילאטוב את קאראס, שחתומים על ממתק הפופ דאנס, רצו להיט גדול. שום ספק: השיר יחצה את גבולות רוסיה ויתפזר לארצות השוחרות להיטי מועדונים, שעושים את החיים פשוטים יותר, יפים יותר, חוצים גבולות בלי דרכונים וויזות. הקלילות הנסבלת הזו היא המזון הכי נצרך והכי חיוני להמשכם של החיים. מה מעבר? צמד הדי ג'איים הרוסים לא מסתכלים אל המעבר. הם רוצים את כל הקופה כאן ועכשיו. יש להם אותה.

You're my drug/ You know that I’m addicted/ Lights are off

The games you play are wicked/ And you say

I steal your heart, I steal your heart/ But you take it from the day I know you

And now I'm singin'/ U au au/ I'm so helpless, I’m so reckless

Singin' u au au/ Feels like I love you/ Feels like I don’t know you at all

Feels like I don’t know you at all/ I'm in love/ I always knew I would be

So in lust/ Your perfect body drew me/ And you say

I steal your heart, I steal your heart/ But you take it from the day I know you

And now I’m singin'/ U au au/ I'm so helpless, I'm so reckless

Singin' au au/ Feels like I love you/ Feels like I don’t know you at all

It's just something ’bout you/ Is bad, it’s true/ It's just something you do

It hurts, it’s true/ I just don’t know about you, yeah yeah/ I just don’t know about you, yeah yeah

דירוג: