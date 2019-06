2017 היתה שנת פריצת דרך של קילי עם השיר "Killamonjaro" . הראפר מטורונטו נכנס כרוח פרצים, הגיע למעמד של מושא פולחן. שנתיים אחרי קילי מציג סגנון משלו באלבום חדש – Light Path 8. שם האלבום היא בהשראת התעניינותו של קילי בנומרולוגיה, גילוי מספר נתיב החיים שלו, שאותו אימץ לפרויקט הזה. המוסיקה היא ראפ ייחודי בו הוא מתייחס לנתיב חייו. בשיר הפותח Lift Off מאזכר קילי את Forever, שיר פריצת הדרך של עמיתו הראפר הקנדי דרייק משנת 2009. בראיונות ציין כי הוא מרגיש שדרייק הוא כיום הראפר הגדול ביותר, והוא מאמין שהוא מסוגל להגיע למעמד שלו ואף למעלה מזה.

השירים מציגים את רוחב ועומק הסגנון הייחודי של קילי. זהו קו מלודי נפלא והפקה מוסיקלית שיש בה זרימה יפה – בשימוש באורגנים כנסייתיים יחד עם צליל סינתיסייזרים. ב – “Eye For An Eye”בולטת הנטיה שלו קילי להרמוניה בראפ שלו. כך גם ב – Evil Eye, שירה כמעט חרישית מלווה בהרמוניה שמימית בו הוא שר – “Pray all the evil eyes in my life go blind”. שהעיניים הרעות בחיי יתעוורו. גם השיר המסיים – Serenity מציג הפקה לא קובנצינאלית – צליל עדין של גיטרה, סקסופון ג'אזי. "שם זין על הכל. לא רוצה להשתנות. אהבי אותי, אבל תטילי בי ספק. יש לנו אויבים משותפים – זה תלוי בי, זה תלוי בך". ללא ספק: רוח חדשה בראפ.

קילי – ראיון

1. Lift Off

2. Elixir

3. Half A Ticket

4. Eye For An Eye

5. Destiny

6. Evil Eye

7. Simulation

8. Above

9. Not By Chance

10. Interlude

11. Lifestyle

12. Days

13. Serenity

mute max volume previous play stop next repeat shuffle Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin

דירוג: