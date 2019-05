אלבום הפופ של השבוע. נהיה לארג'ים – של החודש. אמנם שום גלגל חדש לא הומצא ע"י קרלי ריי ג'פסן, אבל ב- Dedicated, האלבום הרביעי של, נמצא אסופת שירים כיפיים בתפר שבין התמימות העצמית והאיפוק הבוגר. המבקר לא צריך להסתתר מאחורי איפוק בוגר. היא עושה את מה שהיא עושה הכי טוב – בין סינת'פופ שנות השמונים לדאנס אלקטרוני שנות האלפיים (EDM) לא חם מדי ולא קר מדי – אבל רק לעיתים רחוקות פושר מדי.

כמעט כל שיר חוזר לאהבה, והפעם לעומת אלבומים קודמים אהבה בטוחה, סקסית. השירה שלה מלאת כוונה. “No Drug Like Me” מתאר את שיכרון האהבה החדשה “The Sound” יכול להישמע כמחויבות “Like pressure points my love can ease him in my hands. או ב – “Want You in My Room” היא שרה "אני כמו מגדלור מזכירה לך לאן אתה הולך". או: "אין לי את האנרגיה / כדי לסכן לב שבור / כאשר אתה כבר הורג אותי".

כמו ב – E • MO • TION הקודם שלה, ג'פסן כתבה הרבה שירים עבור אלבום הזה -חלק מהשירים היותר החלשים נבלעים ברצף. בנוסף לסינגלים כמו “Party for One” יתכן שיש כאן עוד שניים שלושה להיטים פוטנציאליים כמו הפאנק לייט של "Feels Right" ו“Real Love" שראויים להיות מובלטים.

וידיאו: Party For One



01. Julien

02. No Drug Like Me

03. Now That I Found You

04. Want You in My Room

05. Everything He Needs

06. Happy Not Knowing

07. I’ll Be Your Girl

08. Too Much

09. The Sound

10. Automatically in Love

11. (Feels Right (feat. Electric Guest

12. Right Words Wrong Time

13. Real Love

14. For Sure

15. Party for One

Carly Rae Jepsen - Dedicated

mute max volume previous play stop next repeat shuffle Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin

דירוג: