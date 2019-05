מעבד התמלילים סימן אדום תחת Bluberry. מה קרה? ברחו משיעורי אנגלית? מדובר בחבר'ה בני 16 ממודיעין שרוצים להיות קולדפליי. העתיד לפניהם. כלומר: למה לא לחלום. נתוני פתיחה – לא רעים. השיר? מי לא חווה חווית התאהבות כזו בנעוריו. הוא רצה להאמין שהיא מביטה בכיוון שלו. היא לא. לא בטוח שיש לו אומץ לספר לה. אין לו מושג איך להגיע אליה. מה נשאר? – לשיר שיר. אז חוזרים למוסיקה. Heliocentric? ווט דה פאק. לקחתי את הקומוניקט. השיר קרוי על שם המודל ההליוצנטרי של הפילוסוף והמדען קופרניקוס לפיו כל היקום סובב סביב השמש, רק שאת תפקיד השמש מגלמת נערה ממודיעין, שכותב השיר היה מאוהב בה. איך אומרים? היומרה שייכת לצעירים. היא לא תמיד מובילה למקומות טובים.

במקרה הזה – המוסיקה דווקא נטולת יומרה. אקוסטיות פולק יפה. פשטות מתקשרת, אפילו נוגעת. הקול המחוספס שקופץ מזכיר איזו קלישאת רוק בלי שזה יישמע חיקוי. אורי להב שמע כמה זמרי רוק מהקלאסיקה של שנות התשעים מקולדפלי בואכה רדיוהד. התחושה היא של ניסיון להישמע כמו, אבל גם פוטנציאל לעלות על נתיבים מקוריים יותר.

אורי להב – שירה, גיטרה אקוסטית עומר כוכבא – יוקלילי, הדר ענבר – גיטרה חשמלית, גור זיידל – בס, איתי בקשי – תופים.

Hey girl

I don't know if you’ve noticed/ And I don't know if you know this

…But I just wanted to say

The whole world doesn't revolve around you/ No, the whole world just doesn't revolve around you

But my world does×6

Well, I thought I saw you looking at my direction/ But maybe you're just drowning in my affection

I fell in love×6

You're driving me crazy/ But you don't know that I'm there/ …You're driving me crazy

But you don't care/ You don't care

I'm not sure if I've got the guts to tell you/ I'm terrified

I'm tired and lazy/ And all I think about is you/ I'm drunken and hazy

I've got no clue/ Cause all I do

Is just sittin’ here and singing this song about you

I know it's dumb/ Because the whole world doesn't revolve around you

But my world does

