קיקי די סיפרה שאלטון ג'ון והיא היו מעריצים גדולים של דואטים בסגנון Soul נוסח זמרי חברת מוטאון – כמו אלה של מרווין גיי ותמי טרל. כיוון שבאותן שנים (אמצע השבעים) לא שמעו כבר דואטים מהסוג הזה, חשבו לעשות אחד כזה. אלטון ושותפו לשיר, ברני טופין, כתבו את השיר הזה באמצעות שמות בדויים – אן אורסון וקרט בלאנש. אלטון הקליט את חלקו בטורונטו. הטייפ נשלח ללונדון, שם הקליטה קיקי את החלק שלה. המפיק Gus Dudgeon נזכר, "הייתי אז עם אלטון בקנדה. הוא שר על שלושה רבעים של השיר והשאיר לקיקי ארבע שורות ואמרתי לו: רגע רגע, זה אמור להיות דואט או הופעת אורח בשיר שלך? אלטון השיב, 'דואט'. השבתי לו: 'אז אתה חייב לתת לה לפחות 50% של השיר'."

אחרי שאלטון הקליט את השיר בטורונטו, הוא שלח את ההקלטה ללונדון כולל "שירתה" של די בקול גבוה, כדי שתדע מה הן השורות שהיא תשיר. "וזה נשמע נורא מצחיק", היא סיפרה.

השיר הגיע למקומות הראשונים בבריטניה, בארה"ב ובמרבית ארצות העולם. הוא היה השיר השני הנמכר ביותר ב-1976 אחרי "Save Your Kisses for Me" בבריטניה ו – "Silly Love Songs" של "כנפיים" ופול מקרטני בארה"ב.

זה היה השיר הראשון של אלטון שהגיע למקום הראשון בבריטניה הוא היה צריך לחכות 14 שנים כדי להגיע שוב למקום הזה עם השיר "Sacrifice". בשנת 1993 אלטון וקיקי חברו שוב לדואט בקאבר של עם כיסוי של "True Love", שהגיע למקום השני בבריטניה. אלטון ג'ון ביצע את השיר בעונה השניה של של The Muppet Show ב-1977, בדואט עם מיס פיגי.

Don't go breaking my heart/ I couldn't if I tried

Honey if I get restless/ Baby you're not that kind

Don't go breaking my heart/ You take the weight off me

Honey when you knock on my door/ I gave you my key

Nobody knows it/ When I was down/ I was your clown

Nobody knows it/ Right from the start

I gave you my heart/ I gave you my heart

So don't go breaking my heart/ I won't go breaking your heart

Don't go breaking my heart

And nobody told us/ `Cause nobody showed us

And now it's up to us babe/ I think we can make it

So don't misunderstand me/ You put the light in my life

You put the spark to the flame/ I've got your heart in my sights

Elton John Kiki Dee - Don't Go Breaking My Heart

