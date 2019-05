הגרסה המקורית של Home, השיר שייצג את ישראל באירוויזיון 2019 נגנזה. קובי מרימי מציג גרסה חדשה. המפיקים המוסיקליים ככל הנראה, נבהלו מהביקורת, מהמיקום בטבלאות ההימורים, והעדיפו לפשט. במקום פתיחת אקפלה ייחודית, שומעים כלי מיתר. אחרי הביצוע החדש בחזרה על בימת האירוויזיון, מחאו אנשי התקשורת כפיים למרימי. מה זה אומר? יותר דוז פואה?

העיסוק בהימורים על Home של קובי מרימי הוא הענין, כאילו שהמיקום הסופי שלו ושל ישראל בתחרות היא הסיפור ולא הביצוע עצמו. הלוקאל פטריוטיות עדיין משחקת תפקיד. בסופו של דבר לא מדובר ביורוליג בכדורסל או באליפות אירופה בכדורגל ואפילו לא בתחרות פסנתרנים בינלאומית, אלא במצעד שירי פופ של מדינות השוק האירופאי, יש בה אווירה כיפית של אחווה ושלום יותר מאשר התמודדות רבת מתח ודרמה על המקומות הראשונים. הביקורות בחו"ל דיברו על ניסיון לחקות את פרדי מרקיורי. מישהו כתב: "השירה של קובי ללא ספק מבריקה, אבל השיר קר ויומרני. הוא שר את השיר כתיאטרון מוסיקלי חסר נשמה" .

קובי מרימי ומפיקיו התחרפנו מהביקורת על השיר, ובביצוע של Home במסיבת האיורוויזיון בספרד היה שינוי מסוים לקראת סוף השיר. זו היתה גרסה שבאה בעקבות הגרסה המקורית. עכשיו יש גרסה חדשה בניסיון לשפר דירוג. השינוי אינו משמעותי, יש דגש על יתר קצביות ופחות הפגנה קולית פומפוזית. מצד שני – זוהי בדיוק תעודת הזהות שלו – אינטרפרטציה ווקאלית אטרקטיבית, וככל שהיא תישמע פחות טכנית – הוא יזכה ביותר נקודות בדירוג הסופי.

גרסה מקורית

גרסה חדשה

Caught up in this moment / ‘til my heartbeat stops

I’ve been running barefoot to the mountain tops

Nothing comes as easy as it goes / I can hug the water when it snows

I feel the sun upon my skin / And I am someone, I am someone

You pulled my heart, I took it in / It made me someone, I am someone

And now I’m done, I’m coming home

I used to listen to the way they talk

Counting down the minutes from the ticking clock

I feel the sun upon my skin / And I am someone, I am someone

You pulled my heart, I took it in /It made me someone, I am someone

And now I’m done, I’m coming…

Home was so far, / Collecting scars, I refuse

Another touch won’t be another bruise

I feel the sun upon my skin / And I am someone, I am someone

You pulled my heart, I took it in / It made me someone, I am someone

I’m standing tall not giving in / Cause I am someone, I am someone

And now I’m done, I’m coming home

