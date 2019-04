השיר נכתב כתשובה צינית ל – "Love Will Keep Us Together" של ההרכב The Captain & Tennille. איאן קרטיס, סולן הלהקה כתב את השירים בימים קשים במיוחד בחייו, כאשר חיי נישואיו נכשלו. בשיר הקצבי מביע הדובר תחושות תסכול מחייהם – "האהבה תפריד בינינו שוב", שר קרטיס.

ג'וי דיוויז'ן (Joy Division) להקת הפוסט-פאנק בריטית שנוסדה בשנת 1976 במנצ'סטר, נחשבה ללהקת איכות משפיעה, אבל כשלה במכירות תקליטים. השיר הזה יצא ב-1980, וכמו שירים אחרים של הלהקה דשדש במצעדים. חודש לאחר צאתו, התאבד איאן קרטיס בתליה. השיר הוצא בשנית והפך ללהיט היחידי של הלהקה – מקום 13 בבריטניה. הלהקה התפרקה במאי 1980. החברים הנותרים הקימו את להקת ניו אורדר מספר חודשים מאוחר יותר.

When routine bites hard

And ambitions are low

And resentment rides high

But emotions won't grow

And we're changing our ways, taking different roads

Then love, love will tear us apart again

Love, love will tear us apart again

Why is the bedroom so cold?

You've turned away on your side

Is my timing that flawed?

Our respect runs so dry

Yet there's still this appeal

That we've kept through our lives

But love, love will tear us apart again

Love, love will tear us apart again

You cry out in your sleep

All my failings exposed

And there's a taste in my mouth

As desperation takes hold

Just that something so good just can't function no more

But love, love will tear us apart again

Love, love will tear us apart again

Love, love will tear us apart again

Love, love will tear us apart again

Joy Division - Love Will Tear Us Apart Again

