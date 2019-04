מה הופך את מרטין גריקס (הולנדי ששמו המקורי מרטין חריסטן) לדי ג'יי הטוב בעולם לדעת רוב המגזינים העוסקים בז'אנר? תקשיבו לסינגל הזה. אם מקצוענות בתחום האלקטרו האוס/ פרוגרסיב האוס – זה השיר. “Mistaken” הוא שיר על תחושות אהבה – עד כמה מודעים לכך שהן אמיתיות. יש רגעים שאתה חושב שמדובר בטעות, אבל לא תמיד זו תחושה אבסולוטית, ואתה יכול לחוש גם כי יש ניצוץ כלשהו. ואז התחושה של התרוממות רוח.

השיר יוצא זמן קצר לאחר הופעת הבכורה שלו בפסטיבל Ultra Music שם הושמע בביצוע בכורה. השת"פ הוא עם האחים הרוסיים מאטיס & Sadko שעשו זאת כבר עם שירים שונים כמו "Forever" ב-2017. טריו המפיקים צירפו את הסולן השוודי אלכס אריס לשירת המנגינה האופורית שמעיפה את השיר הזה לרחבות. פתיח אווירה נפלא מכין את הקרקע לסאונד שפותח את המסיבה הגדולה. החזרה בהמשך לקצב איטי של הפתיחה מראה שמדובר במוסיקאים, שאצלם הרחבות אינן חזות הכל.

Oh, we've been at it for so, so long

And you keep telling me that I’m wrong

And your eyes only see what they want to see

And now you're blinded when I leave

And all I say is no / I am not mistaken

This time I am sure / No, I am not mistaken / Whatever it is, I am

I am sure /I am sure /I am sure /I am sure / I am sure

Oh, I've been waiting for the day

When things will never ever be the same

Locked down, ’cause we're already in too deep

They lie when they claim we are asleep

And all I say is no / I am not mistaken

This time I am sure / No, I'm not mistaken / Whatever it is, I am sure

I am sure / I am sure / Mistaken / Mistaken / I am sure / Mistaken / Mistaken / I am sure

Martin Garrix and Matisse & Sadko ft. Alex - Mistaken

