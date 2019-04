ב – “Borderline”, הסינגל השני מאלבום האולפן הרביעי של ההרכב האוסטרלי Tame Impala, קווין פרקר עוסק בנושאים של מערכת יחסים במשבר, תוך חקירת אופי האהבה.

השיר הוצג לראשונה ב- Saturday Night Live ב -30 במרץ 2019, אז הטקסט היה שונה במקצת. הוא מגיע אחרי הסינגל “Patience” שיצא שבוע קודם לכן. פרקר מתייחס ל"גבול" כאל מטפורה. בעוד שתופעת ההגירה והגבולות ממשיכים להיות נושאים בולטים בקנה מידה עולמי, פארקר משתמש במוזג כמטאפורה אישית בשנוש מערכת יחסים סוערת. "גבול" משמש קונוטציה של אי ודאות וסיכון. אנשים יכולים להיות מתוארים, למשל, כמו "אלכוהוליסטים גבוליים", ישנה גם "הפרעת אישיות גבולית" (BDP), אשר לעיתים קרובות גורם לבעיות ביחסים – הנושא של השיר.

הפקפוק העצמי מוביל לשאלות מתוך רצון עז למצוא פעם אהבה אמיתית או אנשים שהוא יכול לסמוך עליהם באמת. פקפוק העצמי מוביל לשאלות מתוך רצון עז למצוא פעם אהבה אמיתית או אנשים שהוא יכול לסמוך עליהם באמת. הטראומה שעליה עסק בחייו גרמה לו להיות לא בטוח ופגיע, מבלי יכולת לתת תשובות ברורות לשאלות הנשאלות. למרות שהוא למד הרבה עם השנים על עצמו ועל המרחב בו הוא חי, עדיין לא מצא תשובות לשאלות מהותיות.

עיתונות הרוק סיווגה את "טיים אימפלה" כלהקת רוק פסיכודלי. "הגבול" לא נשמע מוסיקה מהמפה הפסיכדלית, מזכיר יותר מוסיקה נוסח "סטילי דן". פסנתר חשמלי, חלילי פאן, סינטיסייזרים ואתה מרגיש קצת אנמיה של רוק רך. גולת הכותרת כאן היא קולו של פרקר – מצליח להעביר רגש אמיתי, מקפץ בין טונים גבוהים ונמוכים, כאילו בשיחה עם עצמו. אי הוודאות שלו עוברת בצורה מושלמת.

We're on the borderline/ Gets me every time/ These close encounters

Just to know I can/ Just to know I can/ Once again I am alone

Will I be known and loved?/ Is there one that I trust?/ Starting to sober up

Has it been long enough?/ Will I be known and loved?/ Little closer, close enough

I'm a loser, loosen up/ Set it free, must be tough I was fine without ya

Will I be known and loved?/ L.A. really messed me up/ And it isn't cut and dry

Conversation, well I tried I was fine without ya/ Will I be? stay right here

Any closer, bad idea/ Shout out to what is done

R.I.P., here comes the sun I was fine without ya/ Will I be known and loved?

Is there one that I trust?/ Starting to sober up/ Has it been long enough?

Tame Impala - Borderline

mute max volume previous play stop next repeat shuffle Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin

דירוג: