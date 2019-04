1. Ariana Grande – 7 Rings

2. Dj Snake With Selena Gomez, Ozuna & Cardi B – Taki Taki

3. Maroon 5 – Girls Like You

4. Panic! At The Disco – High Hopes

5. Imagine Dragons – Natural

6. Aya Nakamura – Djadja

7. Sam Smith & Normani – Dancing With A Stranger

8. Marshmellow & Bastille – Happier

9. 5 Seconds Of Summer – Youngblood

10. Clean Bandit – Solo Feat. Demi Lovato

11. Jonas Blue Feat. Jack & Jack – Rise

12. Shawn Mendes – In My Blood

13. Ellie Goulding X Diplo Feat. Swae Lee – Close To Me

14. Mabel – Don't Call Me Up

15. David Guetta & Sia – Flames

16. Juice Wrld – Lucid Dreams

17. Benny Blanco – Eastside With Halsey & Khalid

18. Post Malone – Better Now

19. Liam Payne & J Balvin – Familiar

20. Tiësto & Dzeko Ft. Preme & Post Malone – Jackie Chan

וידיאו1: Maroon 5 – Girls Like You

וידיאו 2: Panic! At The Disco – High Hopes

וידיאו 3: Marshmellow & Bastille – Happier