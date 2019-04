הצליל האלקטרוני מכניס לאווירה מהורהרת הזויה משהו. לוהאריה (שירה, קלידים), אסף טוינה (קלידים, קולות, מחשב ואבלטון) ודר בכר (גיטרה, קולות) בחרו לשתף אותנו בתחושה שמשהו לא בסדר במהות הקיום. השימוש ב"אתה" מתכוון לרבים. הפניה היא למי שאינו מעז לחלום, קפוא ללא מודעות לעצמו, לב מרומה, מוח שבור, מתהלך בין הצללים יום אחר יום, מוטעה על ידי התקשורת. "מה היית מעז לחלום?/ מה היית מעז לחשוף מבפנים?/ מה היית מעז להיות?"

המוסיקה האפלולית והקליפ המסתורי מצליחים לשדר את הנרטיב, לעורר עצמך לחשוב מחדש על מהותך. האם אתה חופשי ללכת בדרכי החלומות שלך? השיר מתוך האלבום Earthly Divine עוסק בפער בין היכולת לממש עצמיות ובין חוסר המודעות לבעיה בגלל הסחת דעת. "אתה לא מעז לחלום / קפוא ללא מודעות הלב שלך מרומה / המוח שלך שבור על ידי בורות וגאווה".

היללהאר Hillhar, הרכב אלקטרוני משובח, מצליח בסינגל השני שקיבלתי – ליצור את הקומפוזיציה המיוחלת בין מילים, לחן וויז'ואל, לגעת לעומק במהות המסר. בקולה של לוהאריה יש תערובת של תוגה (רגש) והתפקחות (שכל). הקצב האלקטרוני הוא אמצעי אפקטיבי המעניק לשיר "אוויר" חיוני כדי לקבל במקביל לדכדוך גם את התחושה של השתחררות. הקליפ הייחודי מפרשן את המוסיקה ע"י מראות מתחום סרטי האימה הנוגעים באיזשהו סיפור על טירוף הדעת, שמחבר בין חלום למציאות, ילדות ובגרות בהיבט סוריאליסטי על המציאות.

הפרויקט של היללהאר Hillhar נשמע הדבר הבא – לא רק במוסיקה המקומית, בחיבור אלקטרוניקה ונרטיב. אלטרנטיב מאתגר, מיוחד מאוד.

קליפ: עמית עיני

You don’t dare to dream/ Unconsciously frozen

Your heart is deceived/ Your mind is broken

By ignorance and pride/ You walk in shadows

Day by day/ Today like tomorrow

You know when you find yourself undercover

You know when you find yourself asleep

You know when your life is distracted and shallow

You know when you need to be seen

Now you know – what would you choose?

What would you dare to dream?

What would you dare to unveil from within?

What would you dare to be?

Distorted by media/ By right and wrong

Is this freedom granted?/ Do you choose on your own?

You know when you find yourself undercover

You know when you find yourself asleep

You know when your life is distracted and shallow

You know when you need to be seen

Now you know – what would you choose?

What would you dare to dream?

What would you dare to unveil from within?

What would you dare to be?

Oh…

What would you choose?/ What would you dare to dream?

What would you dare unveil from within?

What would you dare to dream?

Tear away the cobwebs/ Tear away the fear

(You need to be seen)

mute max volume previous play stop next repeat shuffle Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin

דירוג: