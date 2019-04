הביקורת נסחפה בצדק: "בילי אייליש היא העתיד", "הקול של דור". "הזמן של בילי אייליש הוא עכשיו … היא כבר לא תופעה שמתקרבת מאחור – היא כאן, מעוצבת לגמרי, מוכנה לשלוט". צריכים להאזין כדי להבין. אייליש הימשקפת כוכבת פופ של הדור השנולד במילניום הזה, והאלבום ול הראשון שלה מציג בצורה הכי אינטילגנטית צעירה יוצרת בכל המורכבות המודרנית.

"self-made pop star בת 17 מדמיינת גרסה מורכבת יותר של כוכבת פופ עצמה עם דימויים מטרידים. אלבום הבכורה נכתב, הופק והוקלט ע"י בילי איליש ואחיה Finnaes בבית ילדותם בהיילנד פארק, לוס אנג'לס, למעשה חדר השינה של Finnaes, שנמצא ממול לחדרה של בילי. הצמד בילה את רוב 2018 בכתיבת שירים ובהקלטת האלבום. אייליש היא עילוי, המציאה סגנון ייחודי מתוך מעמקי הכשרונות שלה כטינאייג' מוזרה (weirdo). כוכבת פופ שחיה בעולם משלה: פוטוריסטי, גותי, מעוטר בבס כבד, אלקטרוני במידה, מאופק ווקאלית, נקי בבישול ההפקתי, מלודי פונקציונאלי.האלבום נפתח ב – Bad Guy. שיר קצבי, בס כבד, אייליש מתגרה במאהבה, מתרברבת על הטבע הקשוח שלה תוך שהוא מאתגרת אותו. השיר נקטע במעבר מאט קצב, מכניס לתחשה אפלולית מכושפת. ב – Xanny אייליש שואלת שאלות בנושא של שימוש בלתי אחראי בסמים. כותרת השיר היא התייחסות ל- Xanax, תרופת מרשם המשמשת לטיפול בחרדה וידועה בעיקר בזכות השימוש הנפוץ והקל בה, השירה של אייליש רכה, ומתאים במבע והקצב האיטי לנושא השיר. הליווי הכלי מינימליסטי – של גיטרה בס, פסנתר, סינטיסייזר בס רוטט-מלוכלך, דיאלוג רקע נשמע לאורך כל השיר. השיר מסתיים בהרמוניה של אייליש באקפלה.

האמירה You Should See Me in a Crown מתבסס על תוכנית הטלוויזיה Sherlock. איילש מציגה דעות סותרות על עצמה היא שרה את המאבקים שלה עם דיכאון ושנאה עצמית. השיר עושה שימוש מסעיר באלקטרוניקה.

All the Good Girls Go to Hell מציג את השקפתה של אייליש באשר לדת ואמונה. בילי מציגה רעיון הטוב והרע תוך כדי משחק עם דימויים תנ"כיים של שיפוט גאולה נצחית. באופן מסורתי, מוסרית, בני האדם מתוגמלים בחיי נצח בשמים. עם זאת, בילי משבחת את סוג האנשים שבסופו של דבר מסיימים בגיהינום. מנקודת מבטה, אולי אינם מושלמים מבחינה מוסרית, אבל האנשים הטובים ביותר. שיר קצבי מלודי להפליא, משור באיפוק מתכוון תוך שימוש אפקטיבי באלקטרוניקה. my strange addiction "ההתמכרות המוזרה שלי" נקרא, ככל הנראה, על שם סדרת התיעוד הנושאת שם זה על אנשים עם התנהגויות כפייתיות בלתי רגילות. bury a friend "לקבור חבר" נכתב מנקודת המבט של המפלצת של בילי אייליש מתחת למיטה שלה. השיר מפרט מערכת יחסים מבלבלת עם 'ישות' זו, והופכת אותה בצורה מעורפלת להיות המפלצת בעצמה.

אייליש אינה הסוג שמצטפרת לממלכת זמרות הפופ המובלת ע"י טיילור סוויפט, אבל הבכורה שלה מראה שלא ירחק היום והכתר יושם על ראשה – בסגנון פורץ הדרך שלה. אז נאמר: You Should See Her in a Crown.

1. !!!!!!!

2. Bad Guy

3. Xanny

4. You Should See Me in a Crown

5. All the Good Girls Go to Hell

6. Wish You Were Gay

7. When the Party's Over

8. 8

9. My Strange Addiction

10. Bury a Friend

11. Ilomilo

12. Listen Before I Go

13. I Love You

14. Goodbye

דירוג: