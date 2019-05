בסוף זוהי בכל זאת הולנד. אולי כדאי להשאיר לקהל את הבחירה. מתברר שהרוב אישרו את מה שניבאו טבלאות ההימורים. השופטים במדינות מצביעים די מוזר, או שקרה כאן משהו שדורש חקירה מיוחדת. לפי ההצבעה הזו מקדוניה הצפונית היתה ברוב שלבי ההצבעהראשונה, רק לקראת סיום כבשה שוודיה את הפסגה. הולנד ירדה כמה מקומות למטה. באו ההצבעות של הקהל בית – והתמונה התהפכה. גם שבדיה ירדה מטה, ורוסיה עלתה מעלה. איזה חוסר איזון בין ההצבעות. קובי מרימי? גם הדמעות בסיום הביצוע לא הוסיפו נקודות.

הולנד? דאנקן לורנס הבחור ליד פסנתר לא גלש לרגשנות יתר, עשה שימוש נבון בהרמוניה שמימית מרשימה, בקצב אלקטרוני שטען במתח, עוצמה פנימית אותנטית. יש בכל זאת מפתחות להגיע רחוק. אצלנו חשבו שכבר מגיעים גבוה בהליכה, לכן הנפילה – חומר לחשיבה אבל לא לועדת חקריה.

אירוויזיון 2019. העידן החדש. טלוויזיונית – בהחלט. חדש, חדיש, ומחודש. זו היתה חתיכת פרודוקציה. טלוויזיונית – לא נחסוך שבחים. למפיקי האירוויזיונים הבאים יהיה מה ללמוד מהשידור של כאן 1. תמונה, קול, בימוי ויזואלי.עידן הקליפ האקסטרווגנדי הגיע לשידור החי. השאו בין השירים להצבעה – ליגת על כולל רייכל עם הפרויקט שלו, נבחרת הזוכים בעבר עם גלי עטרי ב"הללויה", כמובן ההצגה של מדונה שזייפה ב – Like A Prayer, למרות שזה הרגיש כאילו היא מנצלת את הבמה לקדם את העניינים שלה.

מוסיקלית? לא חווינו חזית חדשה של מדינות שהמוסיקה שלהן מהווה חידוש משמעותי בתחרות. גם הקליטים נשמעים פופ מיושן ועבש.

לא הרבה השתנה מאז פיקח על התחרות מטעם איגוד השידור האירופאי איש חביב, ג'נטלמן השוויצרי, שענה לשם פרנק נף. אירוויזיון כבבואת כפר הפופ הקטן מהסוג הפשטני. אותה ביצת פופ קיטשית נטולת ערך אומנותי. פופ אסטוני או נורבגי – מצא את ההבדלים. אותם מודלים קלילים שזיכו בעבר את אנגליה ואירלנד במקומות הראשונים. וקצת רעננות? מתברר שאפשר, וזה קרה פה ושם. אבל ההבדל הוא בעיקר בהפקה, בצילום, בפעלולים הוירטואלים.

הקליל והנסבל: צ'ינזיג מאזרבייג'אן עשה שיר עכשווי, radio-friendly. שמשלב טעמים אתניים עם צלילים מערביים מודרניים. ידידותי גם ה -She Got Me של לוקה האני משוויץ. כנ"ל זנה, הנערה בת ה-16 מבלרוס ביורו פופ דאנס. טמטה מקפריסין הציגה עוד משהו נוסח Fuego מהשנה שעברה. גם כאן לא משהו שייכנס לענקי השירים בספר הזהב של האירוויזיון.

מיוחד יותר – לייק מאלאוויי עם "חבר של חבר", שהעלה את צ'כיה זמנית על מפת הפופ של אירופה. גם הרוק המטאל-טראש הביזארי של הלהקה האיסלנדית "הטארי" הוא יריקה נחמדה לפרצוף של האירוויזיון.

בילאל חסאני שר Roi. האטרקציה היא יותר הזמר מאשר השיר. בילאל הוא כוכב – אמיץ, רהוט, ייחודי, בעל מסר, אבל ‘Roi’ לא ממציא שום גלגל חדש. זהו שיר סטנדרטי למדי, שבו בילאל מערב צרפתית ואנגלית – שעטנז שאני לא מחבב. גם המסר – פשטני. לבילאל יש פוטנציאל לייצר מוזיקה שמדברת ישירות לאלפי אנשים. השיר של האירוויזיון עדיין נמצא מדי באמצע הדרך.

סרגיי לזרב מרוסיה הגיע לתל אביב כדי לזכות. הוא כמעט עשה את זה, אבל מדמה כי העיבוד הבומבסטי הפך את השיר לבלדה דרמטית מיושנת מדי.

S!sters – לורה וקרלוטה הגרמניות לקחו חלק בקרב קולות מרשים. החזות שלהן חזקה, המנגינה – חזקה וגם הרעיון של השיר אינו חולף ליד האוזן ומתפוגג. רגע, רגע. מדוע הן דורגו כל כך נמוך?

לג'ון לונדוויק משוודיה היתה הופעה טובה. יש לו את החבילה המלאה – גוון הנשמה (soul) אוריינטציה של גוספל. מקצוענות פופית, כמו שהשבדים מייצרים תמיד.

אוסטרליה מתה על האירוויזיון האירופאי וממשיכה להשתף בו, אבל מספקת סחורה עבשה משהו. קייט מילר היידקה שרה על הגבר שמהווה עבורה מטרד. מחפשת חופש. הולכת לנקום שבו אין כוח משיכה. הניסיון להתעופף על פופ אופרה קרוס אובר נשמע בומבסטי עד למגוחך, הצטעצעות אירוויזיונית צעקנית, מהסוג שהגיע זמנו לעוף מהאירוויזיון. יכול להיות שגם כותבי השיר של קובי מרימי צריכים להבין שהסטייל ה"אופראי" לא עובד.

דאנקן לורנס – הולנד – Arcade

סרגיי לאזארב – רוסיה – Scream

מחמוד איטליה – Soldi

