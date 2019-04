כמו רוב להיטי הדיסקו הראשונים של דונה סאמר, השיר זה נכתב והופק על ידי ג'ורג'יו מורודר ופיט בלוטה. השיר הזה במיוחד מבטא את החושניות של סאמר, ואת יכולתה "להרגיש אהבה". בהיותו של השיר מיני כל כך, חששו מנהליה של הזמרת, שתחנות הרדיו לא ישדרו אותו. ברוב המקרים זה קרה.

פיט בלוטה : "זה היה השיר האחרון באלבום הקונספט I Remember Yesterday, שבו דונה שרה את השיר הראשון בסגנון שנות ה -40, ואז עברה לז'אנרים שונים

אחרים. השיר האחרון באלבום נועד לייצג את העתיד. השתמשנו בסינתיסייזר Moog כדי לתת לשיר תחושה עתידנית, וגילינו לחבר שכבות צלילים ב סינכרון מושלם. לא היה לנו מושג שזה הולך להישמע כל כך מיוחד .. דונה היתה אחת מאותן אומניות פנומנליות, היא היתה לבוא להיכנס, לשיר את השיר וללכת, כאילו כלום".

השיר המסונתז היה בעל השפעה עצומה על התפתחות הדיסקו, מוסיקה אלקטרונית וטכנו. סאמר עצמה לא היתה שלמה עם השיר: "ג'ורג'יו הביא לי את שיר פופקורן שהקליט, ואמרתי,'מה זה, לעזאזל, ג'ורג'יו'?"

ג'ורג'יו מורודר נזכר. "במיקסים שלל השיר, הוסיף טכנאי הסאונד בטעות המרכיב שהכפיל פתאום את מהירות הקצב הדיגיטלי. זה הפך להיות צליל המפתח של השיר ושל שירים אחרים שאני יצרתי. כאשר המפיק בריאן אנו Brian Eno שמע את השיר, הוא אמר לדיוויד בואי, "שמעתי את קול העתיד". "קול העתיד" הגיע למקום הראשון בבריטניה ולמקום ה-6 בארה"ב.

"אני מרגישה אהבה" הפך פופולרי במועדוני ההומואים ואומץ על ידם כהמנון . הוא מדורגת במקום 418 ברשימת 500 השירים הגדולים של כל הזמנים" של מגזין הרולינג סטון.

דיסקו לנצח

דונה סאמר – I Feel Love

Ooh, it's so good, it's so good/ It's so good, it's so good/ It's so good

Ooh, I'm in love, I'm in love/ I'm in love, I'm in love/ I'm in love

Ooh, I feel love, I feel love/ I feel love, I feel love/ I feel love

I feel love/ I feel love

Ooh, fall and free, fall and free/ Fall and free, fall and free/ Fall and free

Ooh, you and me, you and me/ You and me, you and me/ You and me

Ooh, I feel love, I feel love/ I feel love, I feel love/ I feel love

I feel love/ I feel love/ I feel love/ I feel love

Ooh, I got you, I got you/ I got you, I got you/ I got you

Ooh, what you do, what you do/ What you do, what you do/ What you do

Ooh, I feel love, I feel love/ I feel love, I feel love/ I feel love

I feel love/ I feel love/ I feel love/ I feel love

