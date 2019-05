התבוננות בתמונות ישנות של ילדות מנקודת מבט בוגרת – מעוררת רגשות, כל אחד והחוויות שלו. דריה ורד מתרפקת על פרצופים שלה כילדה קטנה. מתייחסת מעט לתחושות שהתמונות מעוררות בה. השיר על הנייר "רזה" מאוד. אתה מקווה שהמוסיקה תשלים. אכן: זכרונות הילדות מונשמים ע"י הקול והצלילים. קולה של דריה ורד כמהורהר משהו, מעורפל ומרחף כמו כמו כדי להמחיש את תחושת הריחוק מצד אחד והגעגוע מצד אחר. השימוש בטוח הקולי מיוחד – מטון נוגה של אינטימיות אישית היא עוברת לטון גבוה יותר שמשדר תחושת קמיעה – שאינה קיימת בטקסט. השימוש בקול הוא האלמנט המיוחד שבשיר הזה, ההולך עקב בצד אגודל עם המנגינה הקוהרנטית והעיבוד הפונקציונאלי, שמבהירים את קווי המתאר התחושתיים שלה.

On the shelf of my childhood / An old photo stands

Me and dad and me, / our faces blend

on the shelf of my childhood / and old photo stands

kids looking at me / waiving hands

little girl / you and your shiny hair

taking away my air / and my house is falling down

