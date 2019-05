הימורים על זוכי אירוויזיון לא מעניינים אותי. אני רע בזה. 41 שירים חדשים מכניסים אותי למצב של קהות חושים. מצד שני אני המום מהסחף של חובבי האירוויזיון: שמשנה לשנה יש יותר מוטיבציה להתייחס לכל שיר כאילו אנחנו בתחרות של פסגת היצירות במוסיקה. הפולחן מגיע רחוק. שלחו לי הודעה על תערוכת דנה אינטרנשיונל, על הכנס הבינלאומי למחקר תחרות האירוויזיון שייערך באונברסיטת ת"א.

מה הסיבה שהופכים אירוע בידורי בעל משקל מוסיקלי נמוך בסיס לדיון אקדמאי? טל פדר, ממארגני הארוע, שהמליץ על מספר מאמרים בנושא, השיב: "רוב העוסקים בחקר תחרות האירוויזיון לא עושים זאת מנקודת מבט מוזיקולוגית אלא מנקודת מבט חברתית, כלכלית, פוליטית ותרבותית. לצורך הדוגמה, לתחרות האירוויזיון יש משמעויות פוליטיות הקשורות להבנייה לאומית בתוך מדינות אירופאיות וליחסים הבינלאומיים בין המדינות והגושים השונים. יש לתחרות גם משמעויות תרבותיות הקשורות לזהויות מיניות, לייצוגים שלהן וליחס החברתי אליהן. לקיום התחרות במדינה מסויימת יש גם השלכות כלכליות על תחומי התעשיות היצירתיות והתיירות. כל אלו מהווים מושאי חקר אקדמי וניתן לתת דוגמאות נוספות".

לא בטוח שאחפור במאמרים האלה. נער הייתי וגם זקנתי. היו ימים, שממש ניסיתי לחמוק מסיקור האירוויזיון. לא ייחסתי לו שום משמעויות מעבר לתחרות קיטש צבעונית, מצועצעת ודי משעממת, שבה הזכיה היא העיקר, לכל היותר – עצם ההשתתפות. מי היה מזהה שהזמר הפולני הוא פולני אלמלא זימר באנגלית, שצ'ינגיז האזרי יישמע מהדורה עכשווית לדיסקו שנות השבעים של הבי-ג'יז בשיר Truth.

הרוב ינסו לנצח באנגלית ויעשו מאמץ חסר פשרות לטשטש כל סימן לאומי מזהה. הייתם מאמינים אי פעם שהרוסים ישירו באנגלית? האם לשיר בשפת ארצך היא אכן נטילת הימור כל כך גדול? תראו את איטליה. האיטלקית עדיין מתגלגלת יפה מאז פסטביל סאן רמו. לזמר המייצג קוראים מחמוד. הוא הגיע לתל אביב עם שיר אוטוביוגרפי על רקע הקשר שהיה לזמר עם אביו וכיצד הכסף שינה את הקשר איתו. בשיר שסו שזורות מילים בערבית מחזירות את מחמוד לנקודה מסוימת בזמן. "אני לא מדבר ערבית, אבל יש משפטים שאני זוכר, שהם חלק מילדותי … המשפטים האלה מזכירים לי סצנה מסוימת, ברגע מסוים בחיי"

מחמוד מעיד כי השיר הוא התפרצות אישית, כדי לגרום לאנשים להבין שאופן שבו גדלת כילד, יוצרת בך ביקורת כלפי הורים. השיר אינו מדבר באופן ספציפי על מה הכסף יכול לעשות באופן מהותי, אבל ההשפעה שיש לו על משפחה. האופן שבו הוא יכול לשנות את היחסים והאופן שבו אנו מתקשרים עם אנשים".

להעביר מסר אישי באירוויזיון באיטלקית? טבלאות ההימורים נותנות סיכוי למרות האיטלקית, למרות שהשיר הקצבי לא מצטיין במלודיה שלוקחת בשבי.

גם צרפת עדייין בוטחת בשפתה. בילאל חסאני שר Roi. האטרקציה היא יותר הזמר מאשר השיר. בילאל הוא כוכב – אמיץ, רהוט, ייחודי, בעל מסר, אבל ‘Roi’ לא ממציא שום גלגל חדש. זהו שיר סטנדרטי למדי, שבו בילאל מערב צרפתית ואנגלית – שעטנז שאני לא מחבב. גם המסר – פשטני. לבילאל יש פוטנציאל לייצר מוזיקה שמדברת ישירות לאלפי אנשים. השיר של האירוויזיון עדיין נמצא מדי באמצע הדרך.

דוז פואה? "מאוחר מדי לאהבה" מכוון מטרה, קוקטייל של פאנק, נשמה ודיסקו. לג'ון לונדוויק יש הופעה טובה מוסיקלית וחזותית. הגם שאין כאן חדשנות מוסיקלית ללנדוויק יש את החבילה המלאה, והשיר ללא ספק מסתמן כאחד המועמדים להתחרות על המקומות הראשונים. גוון הנשמה (soul) של השיר בתופסת המקהלה באוריינטציה של גוספל מעניק לשיר הזה יתרון משמעותי. הפקת הוידיאו המגיעה מקדם אירוויזיון השבדי Melodifestivalen מעידה כמה השבדים מקצוענים. ציון: 8 רוסיה מחזירה את סרגיי לזרב, אחד מכוכבי הפופ הגדולים ביותר שלה, אחרי שב-2016 הוא ייצג אותה עם השיר ב ‘You’re The Only One’ שהגיע למקום השלישי. לפי השיר המלודרמטי הזה, לזרב מגיע לתל אביב כדי לזכות. השיר נשמע מלודרמטי מדי, העיבוד הבומבסטיה ופך את השיר ל – dramatic power ballad, מהסוג שמזכיר במשהו את הדרמות הגדולות של מרדי מרקורי. המורכבות של השיר מייצרת נרטיב מוזיקלי חזק. פוטנציאל של אחד מחמשת המקומות הראשונים. S!sters – לורה וקרלוטה לוקחות חלק בקרב קולות מרשים. החזות שלהן חזקה, המנגינה – חזקה וגם הרעיון של השיר אינו חולף ליד האוזן ומתפוגג. רגע, רגע, מישהו דיבר על גרמניה כבעלת פוטנציאל זכיה? פופ שנוצר כדי לזכות? אל תזלזלו בקפריסין. הקליפ של טאמטה מכיל בלגן סקסי מסוגנן בקצב אלקטרוניק ממוקד, להיט שמכניס את האי השכן לרשימת המדינות הכי עדכניות באירוויזיון בתל-אביב. רק היא יכולה לפתור לו את הבעיות בשתיים בלילה.

You've got a problem, 2 AM I'm in your head/ Let's just be honest tonight/ Only I can solve it/ You're twisting, turning in your bed/ Them sheets need my body tonight

כמה דוז פואה יקבל ההולנדי דאנקן לורנס, ששר Loving you is a losing game בשיר Arcade. טון מלנכולי דרמטי, שאינו גולש לרגשנות מכוונת. תוסיפו הרמוניה שמימית מרשימה, קצב אלקטרוני שטוען במתח, עוצמה פנימית אותנטית, ותקבלו את השיר שכנראה יביא את האירוויזיון לאמסטרדם בשנה הבאה. הבלדה ההיפה של אירוויזיון 2019.

חוזרים גם למתכוני אירוויזיון מיושנים. אוסטרליה מתה על האירוויזיון האירופאי וממשיכה להשתף בו, אבל מספקת סחורה עבשה משהו. קייט מילר היידקה שרה על הגבר שמהווה עבורה מטרד. מחפשת חופש. הולכת לנקום שבו אין כוח משיכה. הניסיון להפוך את השיר לפופ אופרה קרוס אובר נשמע בומבסטי עד למגוחך, הצטעצעות אירוויזיונית צעקנית, שגורמת לך למהר לעבור לשיר הבא.

גם יוריוס הליטאי עם Run With The Lions מחזיר את האירוויזיון לאחור. נכון שהוא מציג אטרקציה קולית של קונטרה טנו, גימיק מתחרה לקובי מרימי, אבל נדמה לי שזה סוג השירי שגם אחרי האזנה רביעית אתה לא יכול לזמזם. שיר של קלישאות אירוויזיניות.

Disc: 1

1. Kt heju Tokës – Eurovision 2019 – Albania

2. Walking Out – Eurovision 2019 – Armenia

3. Limits – Eurovision 2019 – Austria

4. Zero Gravity – Eurovision 2019 – Australia

5. Truth – Eurovision 2019 – Azerbaijan

6. Wake Up – Eurovision 2019 – Belgium

7. Like It – Eurovision 2019 – Belarus

8. She Got Me – Eurovision 2019 – Switzerland

9. Replay – Eurovision 2019 – Cyprus

10. Friend Of A Friend – Eurovision 2019 – Czech Republic

11. Sister – Eurovision 2019 – Germany

12. Love Is Forever – Eurovision 2019 – Denmark

13. Storm – Eurovision 2019 – Estonia

14. La Venda – Eurovision 2019 – Spain

15. Look Away – Eurovosion 2019 – Finland

16. Roi – Eurovision 2019 – France

17. Bigger Than Us – Eurovision 2019 – United Kingdom

18. Keep On Going – Eurovision 2019 – Georgia

19. Better Love – Eurovision 2019 – Greece

20. The Dream – Eurovision 2019 – Croatia

21. Az én apám – Eurovision 2019 – Hungary

Disc: 2

1. 22 – Eurovision 2019 – Ireland

2. Home – Eurovision 2019 – Israel

3. Hatrið mun sigra – Eurovision 2019 – Iceland

4. Soldi – Eurovision 2019 – Italy

5. Run With The Lions – Eurovision 2019 – Lithuania

6. That Night – Eurovision 2019 – Latvia

7. Stay – Eurovision 2019 – Moldova

8. Heaven – Eurovision 2019 – Montenegro

9. Proud – Eurovision 2019 – North Macadonia

10. Chameleon – Eurovision 2019 – Malta

11. Arcade – Eurovision 2019 – The Netherlands

12. Spirit In The Sky – Eurovision 2019 – Norway

13. Fire Of Love (Pali Sie) – Eurovision 2019 – Poland

14. Telemóveis – Eurovision 2019 – Portugal

15. On A Sunday – Eurovision 2019 – Romania

16. Kruna – Eurovision 2019 – Serbia

17. Scream – Eurovision 2019 – Russia

18. Too Late For Love – Eurovision 2019 – Sweden

19. Sebi – Eurovision 2019 – Slovenia

20. Say Na Na Na – Eurovision 2019 – Sa n Marino

Eurovision Song Contest Tel Aviv 2019

