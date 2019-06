כמה רומנטי. כמה עצוב. כמה עדין. אחד משירי האהבה היפים שנכתבו אי-פעם. קולו העדין המלטף והמשכר של נט קינג קול. את Unforgettable שנכתב ע"י אירבינג גורדון, הקליט נט קינג קול ב-1951 עם התזמורת של נלסון רידל. זה אחד השירים היחידים מאותה תקופה שחזר למצעדים (1991, ארה"ב – מקום 14, בריטניה – 19) בגרסת דואט בה חיברו את קולו של האב המנוח לקולה של בתו נאטאלי קול, שהקליטה גם להיטים אחרים של אביה כמונה ליסה ונער הטבע. בביצוע הקטיפתי של נט קינג קול – הפך השיר לאחד השירים הרומנטיים המבוקשים בכל הזמנים.

נטלי קול – Unforgettable בדואט עם קולו של אביה

Unforgettable, that's what you are

Unforgettable though near or far

Like a song of love that clings to me

How the thought of you does things to me

Never before has someone been more

Unforgettable in every way

And forever more, that's how you'll stay

That's why, darling, it's incredible

That someone so unforgettable

Thinks that I am unforgettable too

No never before

Has someone been more ooh

Unforgettable in every way

And forever more, that's how you'll stay

That's why, darling, it's incredible

That someone so unforgettable

Thinks that I am unforgettable too

